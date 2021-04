Oyarzabal cree que "no se gana nada" con la transferencia de prisiones salvo preocupar a los funcionarios por su futuro

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha asegurado que "no se gana nada" con la transferencia de prisiones salvo preocupar a los funcionarios de los centros penitenciarios por la posibilidad de que esa transferencia "ponga en riesgo su futuro".

Oyarzabal fue reelegido este sábado presidente de los populares alaveses con el 94,33% de los votos de los compromisarios, durante un Congreso Provincial en el que su candidatura fue la única.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, el dirigente popular ha lamentado "muchísimo" que, durante esta año "tan grave", en el que "tanta gente ha estado sufriendo", tanto en lo sanitario como en materia económica, "la única prioridad que se le ha escuchado al PNV haya sido el acercar a los etarras y perseguir la transferencia de prisiones". "Eso, a mí, personalmente, me ha chocado", ha añadido.

En este sentido, el dirigente de los populares alaveses ha recordado que su partido ha pedido que esa competencia "no se convierta, en ningún caso, en la puerta trasera para beneficiar a los etarras que no se han arrepentido".

"Simplemente, lo que hemos pedido es que la política penitenciaria siga siendo una política nacional, porque el terrorismo ha sido un problema de Estado", ha añadido.

Oyarzabal ha admitido que la transferencia de prisiones estaba recogida en el Estatuto del año 80, y el PSOE "ha gobernado veintitantos años, desde el año 80 en España". "No la había transferido, ¿y por qué no la había transferido? Porque había motivos suficientes para pensar que la política penitenciaria es una política nacional, que no se daban las condiciones para esta transferencia", ha recordado.

El presidente del PP de Álava ha insistido así en que "no se gana nada con esa transferencia". "Al revés, a mí me preocupa la situación de los 600 funcionarios de prisiones que ahora mismo están muy preocupados por que esa transferencia ponga en riesgo su futuro", ha manifestado.