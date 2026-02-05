El pabellón de La Casilla acoge las nuevas sesiones de los bailables del Ayuntamiento de Bilbao

BILBAO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao vuelve a apostar en febrero por los bailables como espacio de encuentro, ocio y música en directo. Durante los próximos tres domingos, el pabellón de La Casilla acogerá nuevas sesiones pensadas especialmente para el público senior.

Según ha informado el consistorio, las próximas citas serán los días 8, 15 y 22 de febrero, con entrada libre y gratuita, en horario de 18.00 a 21.00 horas. Cada jornada contará con la actuación de una orquesta distinta, ofreciendo un ambiente animado que invita a disfrutar del baile y de la compañía.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las políticas municipales de envejecimiento activo, que buscan favorecer hábitos saludables, la participación social y el bienestar emocional de las personas mayores a través de propuestas culturales y recreativas.

Este próximo domingo será el turno de la Orquesta Jamaika, el 15 de febrero actuará la Orquesta Pérgola y el 22 de febrero la Orquesta Miguapa. Todas las sesiones serán de 18.00 a 21.00 horas.