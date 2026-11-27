Pablo Alaña - GRIJALBO

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor y abogado Pablo Alaña presenta este viernes en Bilbao su tercera novela "La doble víctima" (Grijalbo), un thriller judicial que transcurre con el trasfondo del 'bullying' y los juicios mediáticos con jurado popular.

La presentación en la capital vizcaína tendrá lugar a las 18.30 horas en la librería Elkar (calle Iparraguirre, 26) en un acto abierto al público en el que el autor será presentado por el también abogado y escritor Juan Mari Barasorda.

Tras dos primeras novelas, 'La sospecha eterna' (2022)', con la que obtuvo el Premio València Nova de narrativa en castellano, y 'El hijo del asesino'(2025), thriller sobre heridas familiares y secretos, Alaña regresa ahora con una tercera obra donde ha unido "sus dos vocaciones: el derecho y la literatura", en una historia donde "contrapone el dolor de una familia a la frialdad del sistema legal".

La novela arranca con el asesinato de un adolescente durante la noche de Carnaval en Santander.

Los indicios apuntan la investigación hacia Alba Ferrero, una joven de dieciocho años que ha sufrido acoso escolar por parte del asesinado, y que, de pronto, pasa de ser víctima a convertirse en la principal sospechosa de la muerte.

La joven es la hija de un influyente ejecutivo y una famosa actriz que fue objeto durante meses de burlas y humillaciones por parte del chico asesinado, un compañero de clase cuya madre es jueza y también novelista de éxito.

Tal y como explican desde la editorial Grijalbo, "a partir de ese momento, las apariencias, los secretos familiares y un juicio mediático amenazan con cambiarlo todo, con dos familias enfrentadas en el banquillo y una única verdad: la que consiga probarse".

La trama avanza alrededor de Alba, que parece insegura y frágil, pero "las pruebas en su contra aumentan hasta abocarla a un mediático juicio con jurado".

A medida que los testigos suben al estrado, "la abogada de la acusada busca desesperadamente un hilo del que tirar para salvarla de una condena que podría arruinarle la vida" y a "llegar hasta donde sea necesario para demostrar su inocencia" ya que, como letrada, "es consciente de que las sentencias no siempre reflejan la verdad y de que muchas veces lo que se impone es la mentira mejor contada".

Pablo Alaña nació en Castellón de la Plana en 1991 y es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria y máster en Derecho de la Empresa de las Universidades de Deusto e ICADE.

Con raíces vascas y gallegas, desde los ocho años vive en Santander, donde trabaja ejerciendo la abogacía.