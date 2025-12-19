Pablopablo, Tinariwen y Lewis OfMan ofrecerán sus conciertos en el programa Art & Music del Guggenheim Bilbao

BILBAO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pablopablo, Tinariwen y Lewis OfMan ofrecerán sus conciertos en el programa Art & Music de la próxima primavera en el Museo Guggenheim Bilbao, una propuesta que combina música en directo, arquitectura y arte contemporáneo en un formato exclusivo en el Atrio del museo.

Según ha informado el centro de arte moderno, Pablopablo será el primero en actuar, el sábado 14 de marzo. El artista madrileño se ha consolidado como una de las voces más personales del nuevo pop español, gracias a su propuesta elegante y emocional.

Le seguirá la leyenda viva del desert blues Tinariwen, el sábado 11 de abril. Cerrará el ciclo el sábado 9 de mayo Lewis OfMan, referente del pop electrónico francés, con un sonido hedonista y melancólico que lo ha convertido en uno de los nombres más destacados de su generación.

El programa Art & Music permite a los asistentes a los conciertos visitar las exposiciones en 'petit comité' desde las 20.30 horas, antes de que comiencen las actuaciones a las 22.00 horas, y hacer uso del servicio de bar que el Museo habilita en el mismo Atrio con bebidas y pintxos (consumiciones no incluidas en el precio de la entrada).

En el caso de Pablopablo el precio de la entrada es de 27 euros para los Amigos del Museo y de 30 euros para el público general, mientras que para los conciertos de Tinariwen y de Lewis OfMan el precio es de 31,5 euros para los Amigos del Museo y de 35 euros para el público general.