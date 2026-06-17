PACMA exige al Ayuntamiento de Eibar que "cancele las sokamuturras" y matenga unas fiestas "libres de maltrato animal"

SAN SEBASTIÁN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha exigido al Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana de Eibar que "cancele las sokamuturras y mantenga unas fiestas libres de maltrato animal".

En un comunicado, PACMA ha mostrado su "más firme rechazo" a la recuperación de las sokamuturras en las próximas fiestas de San Juan de Eibar y ha exigido al Ayuntamiento del municipio "que suspenda los tres festejos programados para los días 21, 24 y 25 de junio".

La formación considera que "la vuelta de este espectáculo supone un grave retroceso para un municipio que llevaba más de diez años sin celebrar festejos taurinos y que se había convertido en un ejemplo de evolución hacia unas fiestas sin maltrato animal".

Esta petición llega tras la concentración que reunió este pasado martes en Eibar a unas 300 personas para reclamar la cancelación de las sokamuturras y defender un modelo festivo respetuoso con los animales.

La protesta se produjo como antesala al pleno extraordinario que se celebrará este jueves en el Ayuntamiento de Eibar, donde se debatirá una moción de la plataforma ciudadana contraria a estos festejos taurinos para pedir "la suspensión de las tres sokamuturras previstas para estas fiestas y su sustitución por actividades culturales y de ocio libres de explotación animal".

Desde PACMA han responsabilidado al Gobierno municipal del PSE-EE y al alcalde, Jon Iraola, de haber impulsado "el regreso de las sokamuturras tras más de una década sin festejos taurinos en Eibar". La formación considera "especialmente grave" que esta decisión "haya reabierto un debate que la sociedad eibarresa había dado por superado".

Además ha advertido de que "cualquier grupo municipal que vote mañana en contra de la suspensión de estos actos asumirá la responsabilidad política de mantener un espectáculo basado en el sufrimiento animal".