El paisaje minero de Ortuella protagoniza la nueva cita de BBK Mendimartxak el 13 de septiembre

BILBAO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paisaje minero de Ortuella protagoniza la nueva cita de BBK Mendimartxak el próximo 13 de septiembre. Organizada junto a Enkarterri Mendi Taldea, la marcha tendrá salida a las 9.00 horas y recorrerá el entorno de Zugaztieta en un itinerario circular de 14,75 kilómetros y 580 metros de desnivel, según han informado desde BBK Klima.

Coincidiendo con el arranque del nuevo curso, regresan las BBK Mendimartxak 2026, el programa de marchas de montaña impulsado junto a la Federación Vizcaína de Montaña que invita a recorrer diferentes entornos naturales de Bizkaia a través de itinerarios accesibles y respetuosos con el territorio.

Tras las citas celebradas durante la primera mitad del año en Berriz, Portugalete, Otxandio y Zeanuri, el programa retoma su calendario en Ortuella, este domingo, 13 de septiembre, con una ruta por el entorno de Zugaztieta.

La marcha tendrá su salida a las 9.00 horas desde el Parque Otxartaga, en Ortuella, donde el control de asistencia comenzará 45 minutos antes. El recorrido será circular y tendrá una distancia de 14,75 kilómetros, con un desnivel positivo y negativo de 580 metros.

La organización prevé un itinerario de dificultad baja-media, en línea con el espíritu del programa, que busca acercar la práctica del senderismo a diferentes perfiles y favorecer la participación familiar.

El recorrido permitirá descubrir el entorno de Zugaztieta, uno de los paisajes más singulares de la zona minera de Bizkaia, combinando actividad física y contacto con un territorio marcado por su paisaje y su historia, según han destacado los organizadores.

La marcha estará organizada en colaboración con Enkarterri Mendi Taldea, que se encargará del desarrollo del itinerario y del acompañamiento durante la actividad.

Como en el resto de citas del programa, la participación estará limitada para evitar la masificación y favorecer un disfrute responsable del entorno. En esta ocasión, el aforo máximo será de 450 personas.

La inscripción es obligatoria y se realiza de forma individual a través de la web de la Federación Vizcaína de Montaña. En concreto, las inscripciones para la marcha de Ortuella se abrieron el 31 de agosto y permanecerán disponibles hasta completar las plazas.

SIETE MARCHAS

BBK Mendimartxak 2026 está compuesto por siete marchas no competitivas distribuidas por diferentes municipios de Bizkaia, con recorridos de entre 13 y 15 kilómetros aproximadamente. El programa combina senderismo, sostenibilidad e inclusión y busca fomentar una relación más consciente con la naturaleza, facilitar la participación de personas con discapacidad e impulsar la práctica de la montaña como una actividad compartida entre generaciones.

Además, las personas participantes que completen tres de las marchas del programa recibirán un obsequio, como reconocimiento a su participación continuada en BBK Mendimartxak 2026. Tras la cita de Ortuella, el calendario continuará el 4 de octubre en Barakaldo y concluirá con la marcha prevista en Getxo, que la Federación Vizcaína de Montaña sitúa actualmente el 22 de noviembre.