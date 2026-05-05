El Palacio de Ajuria Enea acogerá este miércoles la capilla ardiente de Carlos Garaikoetxea

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales, y el exLehendakari, Carlos Garaikoetxea, durante un acto institucional de reconocimiento al primer Gobierno vasco tras la dictadura, en el Palacio de Ajuria Enea - Europa Press - Archivo

VITORIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ajuria Enea acogerá este miércoles la capilla ardiente del que fue el primer Lehendakari de la democracia, Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes a los 87 años de edad en Pamplona, su localidad natal.

La capilla ardiente de Garaikoetxea quedará instalada en Ajuria Enea entre las 10.00 y las 14.00 horas, y se prevé que por ella pasen a mostrar su respeto personalidades y ciudadanía, que podrán dar el último adiós al que fuera Lehendakari desde 1980 hasta 1985, al igual que el 10 de abril de 2024 ocurrió con José Antonio Ardanza, presidente del Gobierno Vasco entre 1985 y 1999.

Posteriormente, el féretro de Carlos Garaikoetxea será conducido al Cementerio de Pamplona, donde a las 17.00 horas se celebrará un acto en la intimidad de la familia. A las 19.30 horas, se oficiará el funeral en la parroquia de San Francisco Javier de la capital navarra. Precisamente, este martes, durante todo el día, está instalada la capilla ardiente en el tanatorio San Alberto.

El Gobierno Vasco ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del exlehendakari Carlos Garaikoetxea y las banderas oficiales ondean a media asta.

Este martes, el Lehendakari, Imanol Pradales, ha ensalzado la figura del ex presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea, como "arquitecto del autogobierno" y "artífice del renacer de la identidad y del bienestar vascos". También ha destacado que fue un lehendakari "pragmático", pero también "soñador" que imaginó "una Euskadi libre", y "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que "combatió", y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA".

Lo ha hecho con la lectura de una declaración institucional en una comparecencia pública en la que han participado los consejeros del Ejecutivo de Euskadi, que han guardado previamente, en pie, un minuto de silencio.