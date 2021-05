BILBAO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá los días 17 y 22 de julio los tributos a The Beatles y Queen, respectivamente, a las 20.00 horas en el Auditorium.

Según ha destacado el Euskalduna en un comunicado, The Mersey Beatles, "naturales, vibrantes y divertidos", han conseguido recrear "toda la emoción y la energía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo". El sonido de Liverpool llegara a Euskalduna el 17 de julio con las mejores canciones de los Beatles: Let It Be, Yesterday, Paperback Writer o Twist and Shout.

Los asistentes disfrutarán de un espectáculo "sorprendente" con la réplica de los trajes del legendario cuarteto y una puesta en escena "inolvidable", han asegurado desde el Palacio Euskalduna.

Las entradas para el tributo a The Beatles ya pueden adquirirse en www.euskalduna.eus y otros canales habituales, al precio: 49 euros (gastos de gestión incluidos).

Por otro lado, Break Free será la banda encargada del tributo a Queen. El público de Euskalduna tendrá la oportunidad, el próximo 22 de julio, de "cerrar los ojos y volver a vivir los himnos universales y las poderosas baladas que sonaban en abarrotados macrofestivales y estadios de fútbol en los años 70 y 80: We Are the Champions, I Want to Break Free, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, Another One Bits The Dust", han indicado desde el palacio de congresos bilbaíno, para añadir que será "una oportunidad única para experimentar toda la fuerza, la emoción y la genialidad musical de Queen en el mejor momento de su carrera".

Las entradas para el tributo a Queen están ya también a la venta y pueden adquirirse a través de la web y otros canales habituales, al precio de 52 euros (gastos de gestión incluidos).