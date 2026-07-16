Los parketxes alaveses de Gorbeia y Valderejo ofrecen una nueva propuesta interpretativa "más atractiva y accesible"

VITORIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha acometido la renovación de toda la parte expositiva de los centros de interpretación de los parques naturales parketxes de Gorbeia y Valderejo con la finalidad de mejorar el conocimiento y la información, así como ofrecer una propuesta interpretativa "más atractiva y accesible".

Esta actuación ha permitido diseñar una nueva propuesta interpretativa más atractiva, accesible, participativa e innovadora, alineada con los estándares actuales de los centros de interpretación de espacios naturales protegidos.

La diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha visitado, junto a la directora de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco, Clara Navas, la nueva exposición del parketxe de Gorbeia.

Durante su visita, ha puesto en valor "la relevancia de las propuestas con atractivas soluciones museográficas de última generación, herramientas digitales, experiencias inmersivas y recursos adaptados a públicos de diferentes edades, niveles de conocimiento y capacidades, con el objetivo de sensibilizar y reforzar la educación ambiental".

Zárate ha subrayado la importancia de estas actuaciones, ya que "conocer el patrimonio natural es la mejor manera de garantizar su conservación". "Con esta renovación queremos que los parketxes de Gorbeia y Valderejo sigan siendo espacios de referencia para la educación ambiental, acercando a la ciudadanía la riqueza de nuestra biodiversidad y fomentando una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de proteger y preservar nuestros espacios naturales", ha valorado.

Por su parte, Navas ha destacado que "los fondos europeos 'Next Generation' han supuesto una oportunidad histórica para transformar el turismo de Euskadi desde una perspectiva de sostenibilidad, innovación y competitividad". "Gracias a esta financiación estamos impulsando proyectos que no solo mejoran nuestras infraestructuras y recursos turísticos, sino que fortalecen un modelo turístico propio, basado en la calidad, el equilibrio territorial y el bienestar de la ciudadanía", ha subrayado.

En este sentido, ha remarcado que los 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destino' han inyectado más de 80 millones de fondos europeos en Euskadi, para 34 proyectos de diferentes comarcas y municipios.

Las diferentes actuaciones en torno al Plan de Sostenibilidad de Parques Naturales de la Diputación Foral de Álava han contado con 2 millones de euros, con el fin de "reforzar un modelo turístico, sostenible, equilibrado y respetuoso con el entorno".

Los parketxes alaveses de Gorbeia y Valderejo reciben anualmente cerca de 16.000 visitas, lo que les convierte en uno de los activos más relevantes para la sensibilización y la educación ambiental. El pasado año pasaron por el parketxe de Gorbeia 10.645 personas y 5.058 en el de Valderejo.

PARKETXE DEL GORBEIA

En el Centro de Interpretación de Gorbeia se ha procedido a ejecutar una transformación integral de la exposición permanente, con el objetivo de convertirla en una experiencia inmersiva capaz de acercar al visitante a los valores ecológicos, geológicos, históricos y culturales del parque natural más extenso de Euskadi.

La nueva propuesta abandona la organización tradicional basada únicamente en las estaciones del año y desarrolla un relato interpretativo más completo, estructurado en diversos ámbitos temáticos conectados entre sí.

Así, el nuevo recorrido permite descubrir la geografía y las rutas del parque, observar y comprender la avifauna característica del entorno, profundizar en el funcionamiento de los ecosistemas forestales y conocer el papel que desempeñan especies emblemáticas de la fauna de Gorbeia.

Especial relevancia adquiere el nuevo bloque dedicado al mundo natural, donde se refuerza la interpretación de los bosques, especialmente de los hayedos, la biodiversidad asociada y los cambios estacionales que condicionan la vida de la flora y la fauna. Los contenidos se complementan con recursos interactivos, elementos manipulativos, vitrinas, audiovisuales y nuevas herramientas digitales diseñadas para favorecer el aprendizaje experiencial.

El centro incorpora, además, un recorrido sensorial dedicado a la fauna nocturna y al medio subterráneo del macizo, donde los visitantes podrán conocer especies como el cárabo o los murciélagos, así como elementos tan característicos del parque como el complejo kárstico de Mairuelegorreta.

Los renovados contenidos explican, asimismo, la importancia del pastoreo, los aprovechamientos forestales, la apicultura y otros usos tradicionales que, durante siglos, han contribuido a modelar el paisaje actual de Gorbeia. A ello, se suma un espacio dedicado a las leyendas, tradiciones y elementos simbólicos vinculados al macizo, reforzando la dimensión cultural del parque natural.

Igualmente, se ha redefinido la recepción, la tienda, el observatorio de aves, la sala de talleres, los espacios de exposición temporal y el auditorio, integrándolos de forma coherente y accesible que mejora la experiencia del visitante desde su llegada al centro.

PARKETXE DE VALDEREJO

La renovación conceptual del Parketxe de Valderejo, ubicado en Lalastra, ha permitido actualizar una exposición que reorganiza los contenidos para ofrecer una visión más clara, moderna e interactiva de uno de los espacios naturales más singulares de Álava.

El recorrido expositivo se estructura como un viaje a través de los elementos que han modelado el paisaje de Valderejo. La experiencia comienza con un espacio introductorio dedicado a la orientación de los visitantes, la planificación de rutas y el conocimiento general del parque, estableciendo un vínculo directo entre la exposición y la visita al territorio.

A partir de ahí, la muestra profundiza en la evolución geológica del territorio mediante una línea del tiempo que explica los procesos que han dado lugar a los actuales paisajes, formaciones rocosas y estructuras geológicas presentes en el parque. Para ello, se han diseñado nuevos recursos gráficos, muestras geológicas, maquetas y elementos expositivos que facilitan la comprensión de fenómenos complejos de forma sencilla y atractiva.

La propuesta dedica también espacios específicos al río Purón, a los pinares de pino silvestre, a los bosques autóctonos y a las comunidades faunísticas ligadas a los roquedos y cortados que convierten a Valderejo en una referencia para la observación de aves rapaces.

Uno de los puntos culminantes del recorrido es el ámbito dedicado a las aves carroñeras, donde el proyecto ha desarrollado una experiencia audiovisual inmersiva orientada a comprender el papel ecológico que desempeñan especies como el buitre leonado o el alimoche en el funcionamiento de los ecosistemas.

De otro lado, se han incorporado recursos tecnológicos, pantallas táctiles, elementos interactivos, audiovisuales, nuevas escenografías y recursos sensoriales que enriquecen la visita y facilitan distintos niveles de lectura para escolares, familias, visitantes ocasionales o público especializado.

La institución foral ha invertido más de 293.425 euros en estas actuaciones que forman parte del 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de los Parques Naturales de Álava', financiado por el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU'.