El Parlamento ratifica su apuesta por un salario mínimo de negociación colectiva acorde a la realidad vasca

El Pleno ha vuelto a debatir sobre un salario minimo vasco

VITORIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que ratifica el compromiso de la Cámara con un empleo "de calidad" y su apuesta por abordar "mediante la negociación colectiva el establecimiento de un salario mínimo de negociación colectiva "que se corresponda con la realidad socioeconómica" de Euskadi.

La enmienda ha sido aprobada gracias a la mayoría parlamentaria de ambas formaciones en el Pleno de la Cámara, que ha debatido sobre este asunto a instancias de EH Bildu, cuya moción original ha sido rechazada al recibir 27 votos a favor (los de la propia formación soberanista), 46 en contra (PNV, PSE, PP y Vox) y una abstención (Sumar).

La moción de EH Bildu señalaba que resulta "imprescindible" que los agentes sociales negocien un acuerdo interprofesional para establecer un salario mínimo "adecuado a la realidad socioeconómica" vasca, por lo que instaba a Confebask "dejar de lado su postura negativa" y a participar en la negociación convocada por todos los sindicatos.

A su vez, la formación soberanista instaba al Gobierno a "asumir el liderazgo y comprometerse a establecer un salario mínimo de 1.500 euros en los programas y medidas subvencionados" con el fin de promover la contratación, "optando firmemente por promover el empleo de calidad y por no financiar con dinero público la precariedad".

Además, pedía al Ejecutivo que se comprometiera "negociar de forma prioritaria con el Gobierno del Estado las competencias para establecer legalmente un salario mínimo interprofesional adecuado a la realidad de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con el fin de responder debidamente a nuestra realidad socioeconómica, modelo productivo, nivel de cualificación y diversificación de las personas trabajadoras y brecha salarial entre mujeres y hombres".

Tampoco ha salido adelante la enmienda de Sumar, que entre otras cuestiones rechazaba "la reiterada negativa de Confebask a negociar el acuerdo interprofesional que permita abordar desde el marco de la negociación colectiva un suelo salarial mínimo para la Comunidad Autónoma Vasca".

La enmienda del PNV y el PSE-EE se ha aprobado con los 38 votos de ambas formaciones, 28 votos en contra de EH Bildu y Sumar, y las ocho abstenciones de PP y Vox. A través de este texto, el Parlamento ratifica su compromiso con un empleo "de calidad" y la conveniencia de "abordar, mediante la negociación colectiva, un salario mínimo de negociación colectiva que se corresponda con la realidad socioeconómica del País Vasco".