La jornada incluye visitas guiadas al edificio parlamentario - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco celebra este viernes una nueva jornada de puertas abiertas con el objetivo de acercar la actividad parlamentaria a la sociedad y dar a conocer tanto las instalaciones de la cámara como el trabajo que se desarrolla en ella.

La jornada ha comenzado a las 10.00 horas con la apertura oficial de puertas por parte de la presidenta y la Mesa del Parlamento Vasco; y a continuación, a las 10.15 horas, se ha iniciado el espectáculo de danza inclusiva 'Miradas cruzadas', a cargo de Arai Danza, según ha informado la Cámara en un comunicado.

A las 19.00 horas, la programación concluirá con un concierto del Coro Samaniego. Durante toda la jornada, las personas visitantes podrán disfrutar de diferentes espacios y actividades, entre ellas un 'photocall', un 'txoko' infantil y un punto de reparto de caldo y chocolate caliente.

Asimismo, se llevarán a cabo visitas guiadas al edificio parlamentario, que estarán conducidas tanto por parlamentarias y parlamentarios como por trabajadoras y trabajadores de la cámara vasca.

A través de estos recorridos, las personas asistentes podrán conocer el funcionamiento diario de la institución, la actividad legislativa y el trabajo que se realiza en las diferentes dependencias del Parlamento.