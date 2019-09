Parlamento Vasco declara la situación de emergencia climática y pide dotación presupuestaria para actuar contra ella

Publicado 26/09/2019 18:24:27 CET

Reclama a las administraciones vascas planes y políticas para lograr en Euskadi la neutralidad en carbono antes de 2050

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha declarado este jueves, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la situación de emergencia climática y ha pedido al Gobierno Vasco que incluya en los presupuestos 2020 las partidas necesarias para poner en marcha todas las acciones sectoriales que posibiliten la "ambición y urgencia" que requiere esta situación climática.

Todos los grupos de la Cámara vasca han apoyado una iniciativa propuesta originalmente por EH Bildu sobre la evolución de los gases que provocan el efecto invernadero. Los grupos parlamentarios han acordado un texto en el que el Parlamento Vasco declara la situación de emergencia climática y se compromete a "promover, impulsar y acordar las iniciativas necesarias a fin de actuar con ambición y urgencia" frente a la emergencia climática.

Asimismo, pide al Gobierno Vasco a reflejar la situación de emergencia climática de manera transversal en todos los planes y programas, así como en los proyectos de ley y presupuestos que elabore en adelante.

En este sentido, insta a incorporar en el anteproyecto de Presupuestos de 2020 la perspectiva climática y a proponer las partidas necesarias para poner en marcha todas las acciones sectoriales que posibiliten la "ambición y urgencia" que requiere la situación de emergencia climática.

También reclama al Ejecutivo autonómico y a todas las administraciones vascas a que acometan, cada uno en su ámbito, planes y políticas que posibiliten lograr la neutralidad en carbono de la Comunidad Autónoma de Euskadi antes de 2050, realizando esfuerzos "suplementarios" para adelantar esa fecha a 2040.

Además, insta al Gobierno Vasco y al resto de las instituciones vascas a que todas las medidas dirigidas a hacer frente a la emergencia climática sean acordadas con el resto de la población mediante procesos amplios de participación social".

El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha afirmado que desde los años 80 nos encontramos en situación de "extralimitación ecológica", funcionando "por encima de la capacidad de carga del planeta" y consumiendo recursos "a crédito extra", realizando costes ambientales y acumulando muchos de ellos en la atmósfera.

"Nos han pillado los jóvenes, y reclaman que digamos la verdad. Les tenemos que explicar que nos hemos consumido una parte de lo que les tocaba, nosotros, los yonquis del petróleo que llevamos décadas hablando de la reducción del consumo y consumiendo cada año más", ha señalado.

Asimismo, tras escuchar las intervenciones de los grupos les ha recordado que el objetivo es alcanzar el carbono cero, "no autocrítica cero". Por ello, ha criticado que el PNV diga que se están haciendo "las cosas bien", haciendo una interpretación de los datos "no correcta" y que nadie se responsabilice de la situación cuando "no vamos a tener la ley de cambio climático y los planes del Gobierno no recogen los objetivos europeos de reducción del carbono". "Si hace usted algo de autocrítica, nos llevará a alcanzar acuerdos", ha dicho a la portavoz 'jeltzale'.

En este sentido, la parlamentaria del PNV Irune Berasaluze ha preguntado a EH Bildu hacia dónde quiere dar el "volantazo" en materia de políticas ambientales porque "corre el riesgo de acabar en la cuneta" y ha subrayado que es necesario analizar "hacia dónde hay que ir".

"VAMOS POR EL BUEN CAMINO"

Berasaluze ha defendido que Euskadi lleva años haciendo trabajando contra el cambio climático con iniciativas que "están dando ya sus resultados" entre las que ha citado la concienciación de la reducción de emisiones gases invernadero y ha puesto en valor la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 que considera que es "válida". "Vamos por buen camino", ha insistido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra, por su parte, ha lamentado que esta emergencia climática ya está declarada y cree que su aportación en este debate es "un llamamiento a movernos" porque "ya vamos tarde". En este sentido, ha pedido al lehendakari liderazgo en esta materia y que se incluya en los Presupuestos para poder contar con los recursos "necesarios". "No podemos considerar una emergencia real si la consideramos como una emergencia tranquila", ha advertido antes de defender que "tiempo es lo que no nos sobra".

Tras reconocer que en este asunto "son necesarios acuerdos amplios, consensos y actuar para tratar de mantener la actividad económica y el empleo", ha dicho no compartir la tesis del consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola porque cree que su planteamiento alertando de un posible riesgo para la actividad económica vasca "supone la tentación de no actuar". "Vamos a pasar otra legislatura sin una ley de cambio climático", ha reprochado al Gobierno.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo ha defendido que comparte con los grupos de la oposición la necesidad de cambiar algunas políticas como la de Energía, Residuos, forestal o de movilidad, pero cree que esto que se demanda "se está haciendo" y que el Gobierno Vasco "está siendo capaz" de presentar en la Cámara "alternativas", aunque ha reconocido que es necesario trabajar en consensos" también "es necesario ser autocríticos".

Rojo también ha puesto en valor la Estrategia Ambiental del Gobierno vasco y ha recordado que los presupuestos se están elaborando y que "la política se hacen con partidas presupuestarias". "Está en nuestras manos actuar, pero luego no busquemos excusas a la hora de no ser capaces de aprobar las partidas presupuestarias que hacen realidad esas políticas", ha pedido a los grupos de la oposición.

Por último, la parlamentaria del PP Mari Carmen López de Ocáriz ha defendido que lo importante es marcar las acciones y cómo llevarlas a cabo para frenar la situación climática actual, así como la coordinación de las estrategias.

A su juicio, la Estrategia contra cambio climático "es lo único" que hoy tiene Euskadi para luchar contra la situación climática y ha afirmado que esta incluye herramientas para actuar con las distintas administraciones para implantar sus acciones. "La estrategia está perfectamente marcada, otra cosa es cómo se ha desarrollado", ha señalado.