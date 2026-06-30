El Parlamento Vasco habilita julio para avanzar en la tramitación de la ley de agilización de plazos administrativos

La Cámara ha habilitado el mes de julio - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento Vasco ha acordado este martes habilitar el mes de julio para la comparecencia de expertos que realicen aportaciones a la proposición de ley de medidas urgentes impulsada por el PNV y el PSE-EE para la simplificación y agilización de la Administración para la actividad económica sostenible

Esta iniciativa legislativa de los dos grupos que integran el Gobierno Vasco tiene como objetivo reducir plazos y simplificar trámites para facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos en Euskadi.

Ambos grupos habrían solicitado habilitar el mes de julio para la tramitación de comparecencias y enmiendas "con el fin de avanzar debidamente" en la tramitación de esta proposición de ley.

El Parlamento Vasco aprobó el pasado día 25 la toma en consideración de esta proposición de ley, que pretende reforzar la competitividad de Euskadi en sectores relacionados con la 'economía verde'.

El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria.

La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos, para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario.