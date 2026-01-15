El Parlamento Vasco rechaza la petición de EH Bildu de activar la Comisión de Salud en enero

VITORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia del Parlamento Vasco ha rechazado la solicitud de EH Bildu para celebrar en enero, mes habitualmente inhábil en cuanto a actividad ordinaria de la Cámara autonómica, una sesión de la Comisión de Salud.

Desde la Presidencia se ha adoptado esta decisión de acuerdo con la Junta de Portavoces y atendiendo a las alegaciones formuladas por las y los portavoces de los distintos grupos, según ha informado la Cámara en un comunicado.

EH Bildu había solicitado celebrar una reunión de este foro parlamentario en enero para tramitar las comparecencias del consejero de Salud, Alberto Martínez, y de representación del personal de las ambulancias medicalizadas de Tolosa y Elgoibar, para que informaran del proceso para la publificación del servicio de ambulancias de ambas localidades guipuzcoanas.