Archivo - La Cámara proyectará en su sede la imagen creada para la jornada - PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco se ha sumado a los actos del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), que se celebra cada tercer miércoles de noviembre, y para lo que proyectará en su sede la imagen creada para la jornada.

La EPOC es una enfermedad cada vez más frecuente y la Organización Mundial de la Salud estima que 600 millones de personas en todo el mundo sufren esta patología, lo que supone el 12% de la población mundial.

La Academia de Ciencias Médicas de Bilbao estima que en el País Vasco el 10% de la población entre los 40 y 80 años padece EPOC. A pesar de ser una enfermedad "grave", también es prevenible y tratable, según ha recordado el Parlamento en un comunicado.

No obstante, el 75% de quienes sufren la enfermedad no son conscientes de ello, por lo que pueden sufrir consecuencias más graves si no reciben tratamiento.