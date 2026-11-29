Una persona vota durante las elecciones generales, en el Iradier Arena, a 29 de noviembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz- Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo en Euskadi ha sido, hasta las 14.00 horas, del 47,39% (818.908 personas) lo que supone 10,19 puntos más que en los anteriores comicios al Congreso y Senado celebrados en julio de 2023, cuando a la misma hora la participación ascendió al 37,20% (635.695 votantes). Esto significa 183.213 votantes más.

Así se recoge en el el primer balance de participación difundido en la página web del Ministerio de Interior, contabilizado el 100% de las 2.691 mesas abiertas en los tres territorios vascos, de los más de 1,8 millones de electores llamados a las urnas en Euskadi. De esta forma, es la comunidad autónoma donde más sube la participación respecto a 2023 y prácticamente duplica el incremento experimentado en el conjunto del Estado.

Por Territorios, Bizkaia ha registrado un 47,29% de participación en las mesas abiertas, frente al 36,59% de los comicios de 2023, lo que supone un ascenso de 10,70 puntos (429.988 votantes este domingo, por los 329.580 a la misma hora de 2023, lo que supone un incremento de 100.408 votos más).

Por lo que respecta a Gipuzkoa la participación en las mesas habilitadas ha crecido hasta el 48,37%, mientras que en los anteriores comicios generales fue del 38,62%, lo que representa 9,75 puntos más (214.787 votantes a las dos de la tarde en 2023, frente a los 271.764, un total de 56.977 más) de este domingo.

Por último, en Álava se ha acercado ya a votar hasta un 45,59% de los ciudadanos con derecho a ello, frente al 36,23% que lo habían hecho hace cuatro años, lo que ha supuesto un ascenso de 9,36 puntos (han votado 117.156 ciudadanos hasta las dos de la tarde, con un total de 25.828 más que en 2023).