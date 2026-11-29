Una persona vota durante las elecciones generales, en el Iradier Arena, a 29 de noviembre de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales de este domingo en Euskadi ha sido, hasta las 18.00 horas, del 68,91%, lo que supone 16,5 puntos más que en los anteriores comicios al Congreso y Senado celebrados en julio de 2023, cuando a la misma hora la participación ascendió al 54,43%.

Según el primer balance de participación difundido en la página web del Ministerio de Interior (con más del 67,3% de las mesas comunicadas), la mayor subida de votantes es en Álava, donde aumenta 19,2 puntos, hasta el 67,3%. Le sigue Bizkaia, con una subida de 16,2 puntos, hasta el 69,6% del censo, y en Gipuzkoa ha subido 15,8 puntos, hasta el 68,6%.

(Habrá ampliación)