Pasa ante el juez el detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia (Gipuzkoa)

Agentes de la Ertzaintza en el registro al domicilio del supuesto homicida de un joven taxista en Azpeitia (archivo) - ARNAITZ RUBIO/EUROPA PRESS

BILBAO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes, 1 de septiembre, en Azpeitia (Gipuzkoa), en el que falleció un joven taxista tras recibir varios disparos, ha pasado ante el juez para prestar declaración por los hechos que se le atribuyen, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

El sospechoso fue arrestado este pasado sábado 5 de septiembre tras entregarse en una comisaría de Ondarroa (Bizkaia) y, tras permanecer en prisión también el domingo, ha sido puesto a disposición judicial durante la mañana de este lunes.

El homicidio ocurrió sobre las 20.15 horas del 1 de septiembre en la avenida Artzubia de Azpeitia, cuando un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima, de 31 años, falleció en el lugar. Según ha informado el departamento de Seguridad, inmediatamente se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor.

Ese martes, sobre las 23.25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia. Tanto este vehículo como el de la víctima fueron trasladados a dependencias de la Policía Científica de la Ertzaintza para realizar inspecciones oculares en los mismos.

El Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) se hizo cargo de la investigación para identificar y detener al autor de los hechos.

Finalmente, tras varios días en los que se realizaron entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se entregó el sábado de madrugada en la comisaría de Ondarroa y se le incautó un arma de fuego corta que portaba.

Posteriormente, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego. El arrestado, al que le constan tres detenciones previas por delitos contra la salud pública, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial. Este lunes continúa en comisaría a la espera de comparecer ante el juez.