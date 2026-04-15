Pasaia Itsas Festibala refuerza su apuesta por el uso del transporte público y el reciclaje en su cuarta edición

Pasaia Itsas Festibala anuncia las medidas sostenibles adoptadas para reducir su impacto ambiental en esta cuarta edición - PIF

SAN SEBASTIÁN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pasaia Itsas Festibala ha reforzado su apuesta por el uso del transporte público, el reciclaje, la gestión de residuos, la reducción de papel o la contratación de servicios km 0 para su cuarta edición, que se celebrará entre el 14 y el 17 de mayo en la localidad guipuzcoana.

El festival obtuvo en la pasada edición la certificación 'Erronka Garbia Evento Sostenible' que otorga la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco-Ihobe, gracias a la implantación de un Plan de Sostenibilidad orientado a paliar el impacto que el evento pudiera generar en el medioambiente.

Este Plan tendrá continuidad en esta cuarta edición, con medidas en las áreas de Movilidad, Transacciones y Residuos, como, por ejemplo, la contratación de servicios km0, el uso del transporte público, el reciclaje, la gestión de residuos o la reducción de papel.

El alcalde de Pasaia y presidente del festival, Teo Alberro, ha subrayado que no se puede "separar nuestro patrimonio cultural del cuidado del medio ambiente, porque forman parte del futuro que queremos para Pasaia y de una responsabilidad colectiva con nuestro entorno natural".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a las personas que se acerquen al festival para que "disfruten, pero también cuiden de la bahía". Así, ha detallado que las instituciones potenciarán el transporte público, habilitarán aparcamientos para bicicletas, ofrecerán vasos reutilizables y crearán puntos de recogida selectiva de residuos.

Por su parte, Xabier Agote, presidente de Albaola y director del PIF, ha subrayado la importancia de "ser conscientes del entorno natural sensible que acoge nuestro festival y ser cuidadosos con el mismo" y ha animado a que "cada persona sea responsable de aportar su granito de arena por reducir su impacto medioambiental durante los días de esta celebración".

Asimismo, la directora de Administración ambiental de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Gloria Vázquez, ha señalado que eventos como el Pasaia Itsas Festibala "demuestran que es posible disfrutar de la cultura y del patrimonio marítimo desde el respeto al entorno, integrando la sostenibilidad en cada decisión organizativa".

BICICLETA Y VASOS REUTILIZABLES

Durante esta nueva edición del festival, sólo aquellas personas que acudan en bicicleta podrán estacionar en la localidad, concretamente en los aparcamientos de bicicletas que se instalarán en la plaza Gernika de Trintxerpe y en los aparcamientos de motos de Donibane.

En cuanto a Compras y Contrataciones, se han priorizado los servicios de empresas cercanas a fin de reducir las emisiones de CO2 del transporte y los servicios que utilizan materias primas y materiales no contaminantes. Además, se ha optado por la reducción de impresión de papel, priorizando, por ejemplo, los programas del festival en formato digital. Los criterios medioambientales se están teniendo en cuenta, asimismo, en la elección de las personas artesanas que se ubicarán en la cubierta de la lonja.

Respecto a la gestión de residuos, la organización pondrá a disposición de las actividades hosteleras vasos reutilizables, que también estarán a la venta en los puntos de información y se podrán depositar tras su uso en los bidones que se ubicarán junto a ellos. Se podrán adquirir por un euro y el dinero que se obtenga de la venta se destinará a la asociación Zaporeak.