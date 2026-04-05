Pasan a disposición judicial los siete jóvenes detenidos en Murgia por el apuñalamiento a un menor de 17 años

Archivo - Coche patrulla de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los siete detenidos, -dos de ellos este sábado y los otros cinco el pasado jueves-, relacionados con el presunto intento de homicidio de un menor de 17 años en Vitoria-Gasteiz, han pasado este mediodía a disposición judicial, según ha confirmado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las seis y media de la tarde cuando cinco individuos presuntamente apuñalaron a un joven en la capital alavesa y se dieron a la fuga en un vehículo. La víctima, un menor de 17 años, tuvo que ser evacuado al hospital de Txagorritxu con lesiones de consideración.

La Ertzaintza desplegó un dispositivo de búsqueda que consiguió dar con el vehículo en el que iban los cinco presuntos agresores, que fueron detenidos en Murgia acusados de un presunto delito de intento de homicidio.

La investigación continúa abierta y la comisaría de la Ertzaintza de Vitoria-Gasteiz procedió este pasado sábado a la tarde a detener a otros dos hombres, de 19 y 20 años, acusados del presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Los varones fueron detenidos en diferentes puntos de Bilbao.

Estos dos arrestados fueron trasladados a dependencias policiales y, tanto ellos como los otros cinco detenidos, han pasado sobre las doce del mediodía a disposicion judicial.