El Paseo Nuevo, Leizaola y Peine del Viento de San Sebastián se cierran el viernes y sábado por olas

Archivo - Olas en el Paseo Nuevo de San Sebastián - AYUNTAMIENTO DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Paseo Nuevo, el Paseo Leizaola y el Peine del Viento de San Sebastián se cerrarán el viernes y sábado por la alerta naranja por impacto de ola en costa, según ha informado Protección Civil del Ayuntamiento donostiarra en un comunicado.

El Consistorio donostiarra ha detallado que el Paseo Nuevo permanecerá cerrado tanto para vehículos, como para peatones. El acceso al Paseo de Jesús María de Leizaola (espigón de Zurriola) permanecerá también cerrado, lo mismo que el acceso al Peine del Viento.

Las personas que accedan al medio acuático lo harán bajo su exclusiva responsabilidad. Además, quedará suspendido el servicio de transporte a la Isla Santa Clara. Estas medidas estarán en vigor hasta las nueve de la mañana del sábado.