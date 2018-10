Pattinson: "Es muy interesante interpretar un papel que no tiene dirección alguna y no se sabe a dónde va"

Publicado 27/09/2018 13:28:08 CET

Interpreta a un hombre sin esperanza en 'High Life' de Claire Denis, sobre una tripulación prisionera en una nave espacial

SAN SEBASTIÁN, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Robert Pattinson ha afirmado que resulta "muy interesante interpretar un papel que no tiene dirección y no se sabe a dónde va", como el suyo en la película 'High Life', de la directora Claire Denis, en la que da vida a un delincuente a la deriva en una nave espacial en el ciberespacio junto a su hija, que presentado este jueves en el 66 Festival de Cine de San Sebastián.

En rueda de prensa junto a Denis y las actrices Juliette Binoche, Mia Goth Y Agata Buzek, Pattinson ha explicado que no ha abordado este papel como el de un hombre desesperado, sino que le "encantó" que su personaje "no tiene un plan". En este sentido, ha confesado que le provocaba "curiosidad" afrontar un papel "de manera tan física, sin ser tan cerebral", en lo que ha sido un rodaje "muy orgánico" en el que veías como "la película crecía".

"Interpretar un papel que no tiene dirección alguna y no se sabe a dónde va es muy interesante", ha apuntado. Además, ha señalado que ello no ha supuesto dificultad alguna, puesto que "es muy fácil rendirte a alguien cuando confías", como ha ocurrido trabajando con Denis, una de sus "directoras favoritas". "Tu interpretación acaba siendo muy divertida", ha añadido.

Además, ha apuntado que "hacer una película en la que sientes no hay una expectativa muy específica por parte de la directora, ni del guión, resulta refrescante", porque "sabes genuinamente que no vas a fracasar", aunque ha bromeado con que la directora probablemente no piense lo mismo al respecto.

Preguntado por si este rodaje, interpretando a un padre, ha despertado su instinto paternal, Pattinson ha afirmado que "no realmente", pero sí se ha sentido "afortunado" de trabajar con un "bebé único", haciendo de su hija Willow, algo que era "como tener un animal salvaje en el plató, una fuente constante de sorpresas e inspiración".

Respecto al paso de interpretar personajes en películas más comerciales como el de Edward Cullen en 'Crepúsculo' a un cine más independiente y de autor, el actor ha señalado que siempre, desde que "accidentalmente" se convirtió en actor, intenta que todas sus películas sean "muy personales", pero "no puedes decir a tu público cómo ver algo, es como una marea sobre la cual no tenemos demasiado control".

Por su parte Denis ha señalado que "desde hace tiempo" le rondaba en la cabeza la idea de "un hombre sin esperanza, en una nave espacial en la que el resto han muerto y que sabe no va a volver a la Tierra, sólo con una niña, que no puede morir y dejarla sola, cómo se transforma su vida con esa responsabilidad hasta que esa niña se convierte en mujer y ya puede estar sola en el mundo".

Además, ha señalado que cree que Pattinson "no comprendió bien el guión al principio" y "lo veía tan joven", pero cuando empezó el rodaje "creo que lo entendió y me encantó". La cineasta, preguntada por el tratamiento del dolor en el filme, ha señalado que la tripulación, delincuentes condenados a pena de muerte que participan en un experimento encerrados en una nave espacial, "que es una cárcel", sabiendo que nunca volverán a la Tierra, "aún tiene relaciones humanas, no son tan egoístas" y eso "es importante".

CIENCIA FICCIÓN "TERRESTRE"

"El dolor es su condición, son prisioneros", ha señalado, para añadir que "no tienen futuro, están sufriendo", pero a la vez son "un equipo muy valiente que intentan hacerlo lo mejor posible" y "hay mucha ternura". Sobre sus referencias en esta película, ha citado, entre otras la película 'Solaris' de Andrei Tarkovsky y ha subrayado que "hay algo magnífico" en este cineasta, porque "muestra que la ciencia ficción es algo terrestre, algo que solo los humanos pueden imaginar".

"No son necesarios extraterrestres, ni Aliens y a mí no me importan demasiado los monstruos", ha apuntado. Por otro lado, ha explicado que venía de rodar otra película con Binoche, 'Let the sunshine' que protagoniza esta actriz con la que ha creado "un vínculo muy fuerte". Además, ha señalado que durante el rodaje de 'High life' la madre de la cineasta "estaba muriendo en Paris y rodar era como estar en un grupo en familia". "La vida y la muerte, sin tristeza", ha añadido.

Por su parte Binoche ha afirmado que cada día de rodaje ha sido "un desafío", porque "no sabías a dónde ibas" y Denis "forma parte de ti y quiere que le conmueva algo invisible, aunque esté cuidando lo visible". "Hay un enorme amor en cómo trabaja", ha apuntado, para añadir que, además, "te dice lo que piensa, no miente y trae consigo un realismo real".

Además, ha señalado que su personaje, una médico que también forma parte de esta peculiar misión espacial se plantea "todas las cuestiones que un ser humano se puede preguntar dentro y fuera de la Tierra" y ha sido "muy especial" rodar este filme, aunque "no fácil", porque ha habido "un gran esfuerzo" por parte de todo el equipo por "hacer la mejor película posible" y lo ha "disfrutado".