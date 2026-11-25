BILBAO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha asegurado hoy que el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, es un "feminista de cartón piedra" y, junto al candidato de Vox, Santiago Abascal, "los campeones del negacionismo de la violencia machista, el cambio climático y la emergencia climática".

Patxi López ha participado este miércoles en un acto de campaña con motivo del 25N, 'Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres' en Basauri, junto a la también candidata al Congreso y secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, y la portavoz municipal socialista, Isabel Cadaval.

En su intervención, López ha recordado que, "en un municipio de Salamanca, con alcalde del PP, para celebrar el 25N lo que han hecho ha sido un taller de costura". "Esto es Feijóo, que dice que es feminista porque ha crecido en una casa con más mujeres que hombres, un feminista de cartón piedra que nos ha dicho que va a hacer desaparecer el Ministerio de Igualdad". "Eso es lo que les preocupa las mujeres y la violencia que se ejerce por el hecho de ser mujeres", ha reprochado al candidato popular.

Patxi López ha afirmado que el 25N es "un motivo más para ir a votar el domingo" porque "enfrente tenemos a quien niega" la violencia contra la mujeres "a pesar de las 47 mujeres asesinadas este año y los tres menores asesinados por violencia vicaria". Ante estos datos, ha criticado que "todavía Vox niega que exista esta violencia" y el PP "trae de la mano a Vox, lo lleva a los gobiernos y le hace responsable incluso de las políticas de igualdad".

Tras acusar a Vox de "debilitar todas las políticas contra la violencia machista y las de igualdad", Patxi López ha cuestionado como el PP va a hacer algo contra la violencia machista si "le ha dado la responsabilidad de las políticas de igualdad a Vox, que niega que exista la violencia machista".

"Ese es el concepto que tiene el Partido Popular de la igualdad en este país y esto es lo que vendría si llegan a gobernar en España porque Abascal y Feijóo son los campeones del negacionismo, niegan la violencia machista, el cambio climático y la emergencia climática, niegan todo lo que les molesta", ha advertido.

Además, ha afirmado que PP y Vox son "los campeones en cargarse los derechos que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado conquistar en este país" y, en ese sentido, ha recordado que "ya nos han dicho que se quieren cargar la ley de eutanasia y las leyes de memoria y revisar la ley del aborto" porque "su gran objetivo es deshacer todo lo que ha hecho el 'malvado' de Pedro Sánchez".

Frente a PP y Vox, que "añoran lo que pasaba en este país hace 80 años", Patxi López ha destacado las medidas sociales y "nuevos derechos" aprobados en los últimos Consejos de Ministros "para que este país siga avanzando", como el permiso de diez días de duelo por la pérdida de un familiar, la prórroga de las ayudas al transporte público o la prórroga del impuesto a las entidades financieras, "demostrando que este gobierno, cuando el país crece, lo que hace es redistribuir la riqueza de manera justa".

El Gobierno de Pedro Sánchez, ha remarcado, está aplicando "una máxima fundamental para los socialdemócratas, para los socialistas, que es que cada uno aporte según lo que tiene y cada uno reciba según lo que necesite". Y por eso, ha asegurado, "tenemos más motivos que nunca para que Pedro Sánchez siga gobernando en este país".

Por otro lado, el candidato socialista ha advertido que el domingo "no solo elegimos entre avanzar o retroceder, sino también entre la buena política y la mala educación, como vimos en el primer debate de Sánchez con Feijóo", que estuvo "soltando mentira tras mentira" y "no hablo ni una sola vez de los servicios públicos, ni estado del bienestar, ni de lo que le interesa a los ciudadanos", sino que "siguió en las pautas de siempre, en el insulto, en la descalificación, en la bronca y en el barro, que es donde más y mejor se ha movido".

Además de "tener que elegir entre la buena política y la mala educación", López ha indicado que "también hay que elegir entre los derechos y los negocios" porque "para los socialistas la educación, la salud, las pensiones, la atención a la dependencia y la vivienda son derechos", mientras que "la derecha quieren convertir esto que para nosotros son derechos en la oportunidad de hacer negocio unos cuantos, unos pocos de sus amiguetes".

Por otro lado, López ha asegurado que la campaña de los socialistas va "como un cañón" y se ha mostrado "radicalmente convencido" de que el PSOE no solo va a ganar el domingo las elecciones, sino que "el lunes Pedro Sánchez va a volver a ser el presidente del Gobierno".

El candidato socialista ha asegurado que el domingo "la inmensa mayoría de este país va a elegir avanzar y no retroceder, la buena política y no mala educación, y derechos y no negocios para unos pocos". Y por eso, se ha mostrado "radicalmente convencido" de que los socialistas "ganamos las elecciones" porque "día a día vemos la fuerza de la gente" que "nos dice que nos va a votar".

Tras subrayar que el voto del Partido Socialista "va directo a que siga gobernando Pedro Sánchez y un gobierno progresista, sin mediaciones y sin negociaciones", ha defendido "la papeleta para que Pedro Sánchez siga gobernando y siga haciendo que este país avance cuatro años más, subiendo salarios y pensiones, conquistando derechos, reforzando los servicios públicos y diciendo a la cara a todos esos que mandan en el mundo lo que pensamos, que lo de Gaza es un genocidio y que no queremos las guerras de Trump".

Por su parte, María Guijarro ha señalado que "cada mujer asesinada es una derrota para nuestra democracia, y cada mujer que consigue salir de la violencia es una victoria de la libertad". Por eso, ha añadido, "necesitamos más feminismo, no menos. Y es el feminismo el que nos ha enseñado que la violencia contra las mujeres no es un problema privado, no es un conflicto de pareja, no es una cuestión de mala suerte, es una violencia estructural, es una expresión de la desigualdad, la más cruel".

Frente a eso, ha destacado que los socialistas "nunca hemos mirado hacia otro lado porque, si algo ha demostrado la historia de nuestro país, es que los grandes avances en igualdad llevan la firma del socialista" y ha acusado a la derecha y ultraderecha de "dinamitar los consensos sociales en torno a avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista, que niega la violencia machista, que cuestiona las políticas de igualdad y que quiere devolvernos a tiempos que creíamos superados".

"Y cuando niegan la violencia de género, invisibilizan a las víctimas. Y cuando dudan de la violencia machista son cómplices del dolor", ha agregado.

Por último, Isabel Cadaval ha manifestado que "en Basauri sabemos muy bien qué significa el Gobierno de Pedro Sánchez para nuestro pueblo. Y hay que reivindicarlo con mucho orgullo". "El Gobierno de España está presente en Basauri, invierte en Basauri y contribuye al Basauri del futuro. Porque la política no son solamente palabras ni titulares. Son inversiones, infraestructuras y oportunidades que mejoran la vida de la gente", ha destacado.