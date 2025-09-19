El peaje de Zarautz Este de la AP-8, sentido Behobia, estará cerrado durante tres noches a partir del lunes

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El peaje de Zarautz Este de la autopista AP-8, en sentido Behobia, estará cerrado durante tres noches a partir del próximo lunes para hacer las nuevas canalizaciones, según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Así, dentro de los trabajos de renovación del peaje de Zarautz que está ejecutando Bidegi, el lunes por la noche comenzarán los trabajos para abrir las zanjas de las canalizaciones de comunicación para el nuevo peaje.

Por este motivo, la entrada desde Zarautz a la autopista en sentido Donostia-Behobia estará cerrada durante tres noches, del lunes a miércoles, desde las 22.00 hasta las 05.00 horas.

La salida a Zarautz permanecerá abierta. También la entrada hacia Bilbao estará abierta. Como alternativa los tráficos en dirección Behobia deberán utilizar la carretera N-634 hasta el semienlace de Orio para acceder a la autopista.