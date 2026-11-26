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VITORIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha informado que, durante las últimas 24 horas, se han registrado quince accidentes donde dos personas han resultado heridas. Se trata de un peatón, de 37 años, que fue atropellado por un ciclomotor en la calle Urartea a las 7.38 horas, y de una motorista, de 20 años, que tuvo un percance con un turismo a las 14.16 horas en la calle Artapadura. Ambos fueron trasladados a un centro sanitario.
Asimismo, ha trasladado la instrucción de veintisiete atestados en materia de policía judicial: dos por violencia de género; uno por violencia doméstica; otro por coacciones; catorce por hurto, de los cuales, dos de bicicleta y uno de VMP; uno por hurto de uso de vehículo; dos por robo con violencia; dos por robo con fuerza; uno por ocupación de inmueble; uno por daños; uno por estafa y uno por pérdida.