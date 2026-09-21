Pedrosa anuncia "una reflexión integral" sobre el uso de las pantallas en los centros educativos

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha afirmado este lunes que van a realizar "una reflexión integral" sobre la manera en la que se utilizan las pantallas en los centros educativos, en el que pretenden implicar a "la sociedad, las familias y los centros educativos", tras los "malos" resultados reflejados en el informe PISA.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Pedrosa ha recordado que durante la pandemia se consideró necesario utilizar dispositivos con pantalla en las aulas, pero que "otra cuestión es "para qué se utilizan, si es necesario llevárselos a casa o no, y cómo se trabajan en el aula y fuera de ella y, sobre todo en nuestra vida".

"La reflexión debe ser integral, en la que debemos implicar a toda la sociedad. El centro también necesita sus propias evidencias y debe hacer llegar unas pautas claras. Eso es lo qe vamos a hacer, porque debemos ordenar algunas cosas", ha explicado.

La consejera de Educación ha precisado que se trata de las pantallas, no de los móviles, "porque eso ya trajo otro debate en su momento y lo tenemos controlado". "Vamos a hacer una profunda reflexión sobre las pantallas, implicando a sociedad, familias y centros educativos", ha insistido.

En este sentido, ha considerado que "ya es hora" de que Europa tenga "una normativa común y propia", en referencia a la propuesta EU Kids Act de la Comisión y la Unión Europea, aunque ha reconocido que el tema "no es fácil de regular y pide el compromiso de todos", ya que, en su opinión, "es interesante poner unas normas encima de la mesa, como no poder utiliza pantallas entre los 0 y 3 años, que ya tenemos bastante interiorizado en nuestro sistema, o que se limite o no se puedan usan entre los 3 y 6 años".

"Hicimos una propuesta pare regular los móviles y ya está recogida en las normativas de todos los colegios, pero no hay una normativa para las pantallas y debería haber unos mínimos, y queremos dejar eso en manos de expertos, porque en estos momentos no hay evidencias profundas", ha manifestado.

Así, Begoña Pedrosa ha señalado que el informe PISA ha presentado "una especie de patrón a nivel mundial" y que el Departamento de Educación debe "adaptarlo a lo nuestro y hacer un profundo análisis entre todos", ya que, en su opinión, "enviar pautas a los centros educativos no es suficiente, sí necesario, pero no suficiente". "Es un momento interesante -ha dicho-, y a veces recibir un shock así ayuda a ponernos todos de acuerdo".

CAPACIDAD LECTORA

La consejera de Educación ha recordado que los dispositivos tecnológicos son "herramientas complementarias", y que en los centros educativos "es necesario el uso del papel para trabajar la capacidad lectora", otro de los aspectos en los que Euskadi ha obtenido malos resultados en el informe PISA.

"El uso del dispositivo es complementario y siempre debe estar fundamentado en lograr algunos objetivo. ¿Deberíamos asegurarnos de que llega a todos los centros? Creo que eso es lo que nos pide la sociedad y en ello debemos poner nuestro conocimiento y todos nuestros procedimientos", ha explicado.

Así, Pedrosa ha señalado que hace unos diez días se reunieron con los equipos de dirección de los centros educativos para hacerlse saber que "debemos mirar frente a frente a los resultados y hacer una lectura como sistema, pero que también es un ejercicio que hay que hacer en cada centro, empezar desde ahí y mejorar".

En este sentido, ha recordado que en cursos anteriores ya se pusieron en marcha algunas medidas para mejorar la capacidad lectora de los alumnos y que "hemos visto quer muchas de ellas se pueden extender a todos los centros".

"Hay un programa que ha dado buenos resultados durante los dos últimos cursos, que es un sistema que mide la capacidad lectora del alumno de manera sistemática. Esta semana vamos a hacerlo llegar a todos los centros", ha anunciado.

Pedrosa ha destacado que los centros educativos tiene "pautas muy claras de que hay que leer todos los días", medida que está regulada en el currículum, y que lo que quieren ghacer es "sistematizarlo, y cuando decimos sistematizar es, por ejemplo, cómo leemos cuando trabajamos la ciencia". "Estamos hablando de didáctica, y este ejercicio queremos hacerlo también con las facultades de Educación, porque en el acceso también debemos analizar muchas cuestiones", ha asegurado.