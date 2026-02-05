Pedrosa defiende "la calidad" del modelo de FP vasco, "dividida en dos redes, la concertada y la pública"

Begoña Pedrosa - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha expresado su malestar por haber conocido a través de los medios de comunicación el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que el Ejecutivo prepara un decreto para regular "los chiringuitos" de la Formación Profesional privada, y ha defendido "la calidad" del modelo de FP vasco, "dividida en dos redes, la concertada y la pública".

La consejera se ha referido, de esta manera, al anuncio de que se aprobará un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de FP y "seguir blindando" su calidad, con el fin de frenar la proliferación de universidades "chiringuito" de escasa calidad.

En declaraciones a los periodistas durante su visita la XV Feria Ikasenpresa en Eibar (Gipuzkoa), Pedrosa ha señalado que hace una semana estuvo en el Ministerio y no se le comunicó nada al respecto.

A su juicio, un modelo de FP vasca dividido en dos redes, la concertada y la pública, al igual que ocurre en otras enseñanzas, está "alineado con la estrategia del Gobierno Vasco". "Tenemos centros públicos, tenemos centros concertados, y todos están alineados con la estrategia que tenemos en el Gobierno", ha asegurado.

La Consejera también ha precisado que existe el Consejo Vasco de la Formación Profesional de Euskadi, "donde participan todos los agentes sociales aportando y asegurando realmente" que hay una FP "de calidad".