Pedrosa defiende el papel de las escuelas como "el espacio más fructífero que hará crecer al euskera"

SAN SEBASTIÁN 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, ha afirmado que "la escuela es el espacio más fructífero que hará crecer al euskera" y ha destacado la necesidad de trabajar "para seguir mejorando la calidad del sistema educativo y avanzar en el proceso de revitalización del euskera".

La consejera ha participado en la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa, Kilometroak, que se celebra este domingo en Elgoibar bajo el lema "Salto saltoka", junto a otros representantes institucionales, donde ha declarado que "la revitalización del euskera no será posible sin la escuela".

"Estamos creando las condiciones para vivir, aprender y aportar al mundo en euskera día a día, desde la educación, desde las instituciones, desde la ciudadanía, desde todos los vértices que conformamos la sociedad", ha añadido, y ha destacado la necesidad de "de consolidar la comunidad educativa para responder a una sociedad cada vez más global y compleja".

DIVERSIDAD

Desde "la diversidad" del Sistema Educativo Vasco como su "valor básico", Pedrosa ha hecho un llamamiento a "abrazar la interculturalidad y la diversidad desde el euskera como mejor aportación que podemos dejar a futuras generaciones".

Avanzar en la enseñanza y uso del euskera, según la consejera, debe hacerse "de la mano de profesorado formado en el tratamiento de la diversidad y en la transmisión del euskera, y a través de los sólidos proyectos lingüísticos de los centros, a través de los claustros empoderados que ejecutarán los proyectos".