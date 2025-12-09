Peeping Tom lleva este viernes y sábado al Teatro Arriaga 'Díptico: La puerta que falta y la habitación perdida'

Diptych: The Missing Door and The Lost Room, de la compañía belga Peeping Tom. - TEATRO ARRIAGA/VIRGINIA ROTA

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este viernes y sábado, 12 y 13 de diciembre, a la compañía belga Peeping Tom con un programa doble titulado 'Diptych: The Missing Door and The Lost Room' (Díptico: La puerta que falta y la habitación perdida).

Fundada por Gabriela Carrizo y Franck Chartier, Peeping Tom es una compañía de danza-teatro "famosa por la estética hiperrealista de sus producciones, ambientadas en imaginarios fantásticos en los que su lenguaje coreográfico extremo se mezcla con una técnica virtuosa y una poderosa y dramática interpretación", han explicado desde el Arriaga.

En este caso, Peeping Tom "reinventa" las dos piezas cortas de la obra 'Díptico' y "las adapta de los originales" creados hace una década por Gabriela Carrizo (The Missing Door, 2013) y Franck Chartier (The Lost Room, 2015) con la compañía Nederlands Dans Theatre (NDT 1).

"En 'Díptico', los personajes, perdidos en el tiempo y el espacio, se alejan continuamente y se buscan unos a otros. Cuando se embarcaron en este viaje en busca de un ideal estaban llenos de esperanza, pero la realidad los condujo hacia un destino incierto. Intentan encontrar un camino a través de las divagaciones de sus pensamientos mientras reviven y reviven sus recuerdos, o crean nuevas versiones de ellos, abiertos a distorsiones. Revela así una nostalgia melancólica por el futuro", ha avanzado el teatro bilbaíno.

La obra transcurre "en un mundo inquietante, oscuro y cerrado, característico de la obra de Peeping Tom". Los cambios de platós entre escenas se realizan "a plena vista" y, de hecho, constituyen "parte de la representación, como si se tratara de un montaje cinematográfico en directo".

El espectáculo, según ha destacado el Arriaga, "juega con atmósferas que crean tensión en escena y en el patio de butacas", los bailarines "deleitan con movimientos espasmódicos y solos virtuosos", y durante la pieza "asoman sutiles toques de humor que ofrecen un soplo de aire en la tensión del ambiente".