La película 'Rocco e i suoi fratelli' da inicio a la sexta edición del ciclo Mosaico Italiano en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación foral de Gipuzkoa pone en marcha este miércoles la sexta edición del ciclo Mosaico Italiano con la proyección de la película 'Rocco e i suoi fratelli'.

La cita tendrá lugar este miércoles a las seis y media en el salón de actos del Convento Santa Teresa de la Parte Vieja de la capital guipuzcoana. Tras la proyección habrá un coloquio entre Roberta Rega y Silvia Casagrande.

La diputada de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, ha recordado que este ciclo pretende "poner en valor el legado cinematográfico italiano y crear en Donostia una comunidad en torno a la cultura de dicho país".

Para ello, una vez al mes se proyecta una película de origen italiano, en la que se abordan "algunos de los acontecimientos clave de la crónica del país, desde la posguerra hasta el día de hoy". Además, cada proyección está precedida de una introducción y le sigue siempre un debate.

'Rocco e i suoi fratelli' es una película dirigida por Luchino Visconti en 1960. En ella cuenta la historia de una familia del sur de Italia emigrada a Milán en búsqueda de un futuro mejor. A través del vínculo entre los cinco hermanos, el espectador es testigo de los conflictos morales y sociales de la Italia de los años 50.

La siguiente sesión tendrá lugar el 4 de febrero, con la proyección de 'Rimetti a noi i nostri debiti', de Antonio Morabito. Le seguirán 'Il capitale umano', de Paolo Virzì, el 11 marzo, 'Libera, amore mio', de Mauro Bolognini, el 15 de abril, y 'Non essere cattivo', de Claudio Caligari, el 13 de mayo. Todas las sesiones comenzarán a las 18.30 horas y tendrán lugar en el Salón de Actos del convento Santa Teresa.