Pensionistas de CCOO y UGT critican en Bilbao "abultadas listas de espera" en dependencia y piden un sistema de calidad

Imagen de una concetración en Bilbao de las Federaciones de Pensionistas de CCOO y UGT Euskadi. - CCOO EUSKADI

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Las Federaciones de Pensionistas de CCOO y de UGT Euskadi, que se han concentrado frente al edificio de la Diputación Foral de Bizkaia para denunciar las "abultadas listas de espera" en dependencia y exigir "un sistema público y de calidad", han asegurado que "no se garantiza atención suficiente", que los servicios de prevención "siguen recortados" y que el copago es "excesivamente alto".

Con motivo de la movilización mensual por la mejora del sistema de atención a la dependencia, ambas federaciones han salido a la calle "una vez más" este 13 de mayo para denunciar los problemas que atraviesa el sistema de Ayuda de Atención a la Dependencia.

Los concentrados se han congregado bajo el lema "¡La dependencia es un derecho, exígelo! ¡Los cuidados son un derecho, no un negocio!" y han llamado la atención "sobre la absoluta privatización del sistema".

En ese sentido han denunciado que las residencias públicas son algo "residual" en la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que han reclamado "un sistema de cuidados público y de calidad".

Las federaciones de pensionistas han asegurado que "no es normal que se haga negocio a costa de los cuidados" de los mayores y se han preguntado si "acaso" no es "una forma de privatización encubierta" la existencia de una red de residencias concertadas que reciben subvenciones de dinero público, "e incluso residencias privadas que también reciben subvenciones de dinero público" y han denunciado que "¡La usura no tiene límites!"

LISTAS DE ESPERA "ABULTADAS"

Los concentrados han criticado también "las cada vez más abultadas listas de espera" y han indicado que en la Comunidad Autónoma Vasca en 2025, murieron 2.055 personas, en lista de espera, 10 sin resolución de grado y 2.045 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.

Han indicado también que según el Observatorio de la Dependencia, Euskadi ocupa el puesto número 12 en la clasificación de Comunidades Autónomas en el desarrollo de su sistema de atención a la dependencia, con una puntuación de 4 y que esa puntuación se ha reducido en 7 décimas sobre el año anterior.

Han denunciado igualmente la "insuficiente financiación" y el crecimiento de la prestación económica vinculada a un servicio, que implica "doble copago" para las familias, así como la "falta de transparencia" en la gestión de la Administración, que se niega a publicar los datos de copago que asumen las personas beneficiarias en los territorios.

Según han denunciado, el copago, "sigue siendo excesivamente alto", los servicios de prevención siguen recortados y no se garantiza un número de horas de atención suficiente".

Los pensiosistas han recordado que "en teoría", la Ley de Dependencia (Ley 39/2006) en Euskadi, garantiza el derecho a la atención de personas con falta de autonomía física, mental o sensorial, gestionado por las Diputaciones Forales de los tres territorios.

Han indicado que esta ley reconoce tres grados de dependencia, moderada, severa, gran dependencia, tras una valoración domiciliaria y ofrece servicios de ayuda a domicilio, centros de día, residencias o prestaciones económicas para cuidados familiares.

En este sentido, han subrayado que "la dependencia es un derecho" y han animado a exigirlo, al tiempo en que han insistido en que "los cuidados son un derecho, no un negocio".