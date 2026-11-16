Pensionistas convocan un manifestación el próximo sábado en Bilbao por la revalorización de las pensiones

BILBAO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha convocado una manifestación para este próximo sábado en Bilbao "ante la inquietud e incertidumbre generada y ante la urgencia" del incremento de las pensiones que reclaman. La marcha partirá a las 12.30 horas de la Plaza Elíptica y finalizará en el Ayuntamiento.

En un comunicado, el colectivo de pensionistas ha señalado que la próxima revalorización de las pensiones debe garantizar que no pierdan poder adquisitivo y que se compense con una paga de final de año la pérdida, tanto la ocasionada este año como la producida desde 2019, primer año de presidencia de actual ejecutivo central.

Demandan también que las personas pensionistas jubiladas anticipadamente se les garantice la pensión sin coeficientes reductores con 40 o más años cotizados, mientras al Gobierno vasco le piden que en los Presupuestos para 2027 incorpore la partida necesaria para complementar la Pensión Mínima hasta el Salario Mínimo neto.