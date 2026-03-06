Pérez acusa al Rectorado de EHU de "justificación de la intolerancia" por cerrar el Campus de Álava por un acto de Vox

Archivo - El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

El consejero vasco de Universidades, Juan Ignacio Pérez, ha acusado al Rectorado de la EHU de incurrir en un caso de "exclusión selectiva" y de "justificación de la intolerancia" con su decisión de cerrar el Campus de Álava el pasado 23 de febrero, jornada en la que suspendió las clases presenciales y cerró los accesos a este recinto, ante el "riesgo" de incidentes por la convocatoria de un acto de Vox en el entorno universitario.

Pérez ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una interpelación de Vox sobre la decisión adoptada por el Rectorado de la EHU ante la convocatoria del referido acto.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado el "absolutismo" que --según ha dicho-- se vive en la EHU, sobre la que ha afirmado que se ha convertido en "el coto privado de los más radicales".

En su respuesta, el consejero ha explicado que la decisión de cerrar el campus fue adoptada por el Rectorado "sin ningún tipo de contraste previo con el Gobierno Vasco", si bien ha reconocido que, en el ejercicio de su autonomía, la institución universitaria "estaba en su derecho" de adoptar esa medida.

Pérez, no obstante, se ha desmarcado de los argumentos esgrimidos por el Rectorado para defender el cierre del Campus de Álava, que se centraron en el riesgo de incidentes por el acto de Vox. El consejero ha lamentado que en el comunicado remitido por el Rectorado para dar a conocer y argumentar su decisión no se aludiera también a las "actitudes violentas" de otros sectores.

"PIRUETA DIALÉCTICA"

Además, ha indicado que "en una pirueta dialéctica inconsistente, el comunicado en cuestión, tras manifestarse beligerante con la ideología del partido convocante, acaba justificando el cierre de las instalaciones universitarias sobre la base de esa ideología".

Pérez ha subrayado que "la ideología de un partido que convoca un acto, por rechazable que pueda resultar, no puede ser esgrimida como argumento para tomar unas medidas que afectan a la actividad académica del conjunto de la comunidad universitaria".

"Aunque se esgrima la defensa del pluralismo, esa supuesta defensa se convirtió, de hecho, en exclusión selectiva. La tolerancia se utilizó en este caso como justificación de la intolerancia", ha añadido.