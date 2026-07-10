Permitido el baño en todas las playas de Bizkaia salvo en Toña, con medusas en Ereaga, Barinatxe, Arrietara y Laidatxu

Archivo - Playa de Bakio (Bizkaia) a 8 de octubre de 2023 llena de bañistas - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baño está permitido este viernes en todas las playas de Bizkaia, en las que ondean las banderas verde o amarilla, excepto en Toña, que exhibe bandera roja, aunque Ereaga, Barinatxe, Arrietara-Atxabiribil y Laidatxu presentan medusas.

Según ha informado la Cruz Roja, La Arena, Ereaga, Arrigunaga, Gorrondatxe, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laidatxu, San Antonio, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri cuentan con bandera verde, de baño libre. Por su parte, Las Arenas y Arrietara-Atxabiribil exhiben bandera amarilla, que recomienda a los bañistas precaución.

La temperatura del agua es de 22 grados y la ambiental de 24. La bajamar se ha producido a las 6.56 horas y la pleamar se espera para las 13.24 horas.