Las pernoctaciones hoteleras en Euskadi aumentan un 2,1% en julio respecto al mismo mes de 2025

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BILBAO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Euskadi aumentaron el pasado mes de julio un 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 862.567 operaciones, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en los hoteles de los tres territorios se alojaron el mes pasado un 0,44% más de turistas que en julio del año pasado, hasta alcanzar los 404.324 viajeros.

Por nacionalidad, 163.613 eran residentes en España, el 40,47%, mientras que 240.711 (59,53%) fueron extranjeros y respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 6,8% y los extranjeros aumentaron un 6%.

Del total de pernoctaciones en País Vasco, 344.671 las realizaron residentes en España (un 39,96%), mientras que 517.896 (60,04%) fueron residentes en el extranjero.

En general, los precios subieron un 8,3% respecto al año anterior en País Vasco y la tarifa media diaria por habitación se situó en los 166,87 euros, lo que representa una subida del 12% interanual.

En total, en Euskadi se alcanzó en julio una ocupación del 73,87% y el sector hotelero empleaba a 5.319 personas, lo que supone un incremento del 3,3% interanual.

DATOS NACIONALES

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 87,37%, seguida de Canarias (77,64%) y Cataluña (74,32%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (33,09%), Extremadura (40,03%) y Castilla y León (44,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,05%) en julio junto a Cataluña (18,18%) y Andalucía (15,63%).