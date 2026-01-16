La Perrera de Bilbao fomentará en 2026 "el acceso universal a la ciencia y la tecnología" en actividades para jóvenes

Edificio de La Perrera - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipamiento municipal La Perrera de Bilbao, enfocado para la juventud de 12 a 30 años, ha dado a conocer la nueva programación y servicios para este año, en el que el Ayuntamiento pretende posicionar la ciudad "como ciudad de talento" mediante la promoción de "acceso universal a la ciencia, la innovación y la tecnología".

En un comunicado, el consistorio bilbaíno ha subrayado que la programación está dirigida a los 70.558 jóvenes de entre 12 y 30 años de la capital vizcaína y se centra "en la tecnología y el fomento del pensamiento crítico".

Según han apuntado, La Perrera "se ha convertido en motor de Bilbao Gazte STEAM para posicionar Bilbao como ciudad de talento, con el objetivo de promover una cultura científico-tecnológica basada en valores, fomentar vocaciones en este ámbito y favorecer el acceso universal a la formación STEAM con criterios de equidad social y de género".

El objetivo es ofrecer a la juventud bilbaína una oferta de ocio educativo que ponga a su disposición recursos y espacios para acercarse a la investigación y experimentación tecnológica, con la utilización de impresoras 3D, láser, robots Lego, gafas de realidad virtual, software para programar, equipos de grabación y proyectores.

TALLERES

La Perrera presenta talleres formativos y creativos dirigidos a jóvenes, organizados por franjas de edad. En cuanto a los centros escolares, para alumnado de Secundaria y Bachillerato, se ofrece un taller de impresión 3D para "trabajar la creatividad y capacidad de resolución de problemas en este ámbito, además de comprender el proceso de impresión 3D desde su diseño hasta su fabricación".

En cuanto a los talleres, para personas de 12 a 17 años, se ofrecen actividades centradas en la tecnología, la ciencia y la creatividad. Destacan talleres de realidad virtual y aumentada, producción audiovisual, robótica y construcción de un mini satélite (CanSat). Además, el programa Green Power permite diseñar y construir un coche eléctrico para competir en carreras. Estas actividades se desarrollan principalmente entre semana, en horario de tarde.

Para jóvenes de 18 a 30 años, la programación incluye propuestas de carácter artístico, tecnológico y reflexivo. Se imparten talleres de creación musical digital, impresión 3D en cerámica y varios espacios de práctica filosófica, tanto en formato de debate como combinados con artes textiles, con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y la expresión creativa. Las sesiones se distribuyen entre enero y marzo.

Además, de manera periódica, se ofrecerán "sesiones habilitadoras" emitiéndose un certificado para las personas participantes, en las que se abordarán las temáticas foto&video, cortadora láser y vinilo, máquina de coser, torno e impresión 3D.

Además, los sábados de febrero por la mañana, se pondrá en marcha una iniciativa intergeneracional, con el objetivo de crear una comunidad de colaboración y aprendizaje para la reparación de objetos cotidianos. Esta iniciativa arrancará con la primera sesión del taller Eskape, donde se aprenderá a personalizar una furgoneta.