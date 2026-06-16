Personas con discapacidad psíquica o intelectual exponen obras artísticas en la estación de Abando de Metro Bilbao

Obra realizada por dispacacitados expuesta en el metro de Bilbao - METRO BILBAO

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Personas con discapacidad psíquica o intelectual del colectivo Nahiarte exponen desde este martes una selección de sus creaciones artísticas en la estación de Abando de Metro Bilbao. Las obras están distribuidas por ocho grandes paneles y la muestra se puede visitar libremente hasta finales de julio y se retomará a partir de diciembre.

En un comunicado, desde Metro Bilbao han explicado que la exposición es fruto de una colaboración con Nahiarte, organización para el fomento del talento creativo entre personas con discapacidad psíquica o intelectual y las obras han sido colocadas en el pasillo de acceso a Renfe.

La exposición, que busca poner en valor el talento creativo de personas con discapacidad intelectual y cognitiva, es la secuela de un acuerdo previo de colaboración por el cual Metro Bilbao, en el marco de su 30 aniversario, encargó a Nahiarte la creatividad de unas bolsas ecológicas y sostenibles pintadas a mano.

Según han recordado desde el suburbano bilbaíno, por el anverso, el diseño podía ser libre, mientras que el reverso debía ilustrar una interpretación personal del logo del ferrocarril metropolitano por parte de cada artista.

Son precisamente algunas de las bolsas más originales y vistosas, concebidas todas ellas como piezas únicas, las que se pueden contemplar en Abando hasta julio.

La iniciativa, que tiene "l arte como excusa y la inclusión como valor nuclear" ha sido organizada con "un mimo especial y un formato exclusivo por parte de Metro Bilbao", han destacado desde la compañía.

Los ocho carteles de grandes dimensiones se presentan unidos, para dar sensación de continuidad, y también troquelados, para provocar "un cierto efecto tridimensional".

Las obras elegidas ilustran algunos de los diseños de los artistas de Nahiarte y se exponen incluso varias de aquellas bolsas originales, identificadas con su título correspondiente y protegidas por urnas de metacrilato. Asimismo, se han 'vestido', ex profeso, las papeleras de las instalaciones con motivos decorativos de las propias bolsas.

Los paneles recogen también una imagen del propio colectivo de artistas, así como algunas de las opiniones o valoraciones de los participantes acerca de lo que les ha supuesto esta colaboración artística.