Peter Case (Plimsouls) y Sid Griffin (Long Ryders) inician este martes en Bilbao su gira estatal conjunta en acústico

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los músicos estadounidenses Peter Case (Nerves-Plimsouls) y Sid Griffin (Long Ryders-Coal Porters) inician este martes en Bilbao una gira conjunta de cuatro fechas en España donde actuarán en formato acústico.

Los músicos, ambos multiinstrumentistas, recalan por primera vez juntos en España tras protagonizar una exitosa gira de similares características minimalistas por el norte de Europa y Reino Unido en 2024.

En estos conciertos, cada uno de ellos interpretará su propio repertorio para luego cerrar la velada con un par de versiones a dúo, tal y como ha informado en una nota desde Muskerra, promotora del concierto en la capital vizcaína.

El concierto en Bilbao tendrá lugar en Nave 9, sala del Museo Marítimo Itsasmuseum a partir de las 20.30 horas (18/20 euros). Tras la capital vizcaína, la gira tiene previstas escalas el miércoles en Valencia (Loco Club), el jueves 30 en Madrid (Canopy Castellana) y el viernes 31 en Logroño (Stereo), donde concluirá el tour.

Desde Muskerra han explicado que esta gira conjunta supone "un encuentro de dos trayectorias que han sabido recorrer caminos distintos dentro de la música de raíces americana", donde han confluido desde géneros distintos, en el caso de Case, desde el power pop, y en el de Griffin al frente de una de las bandas clave del denominado Nuevo Rock Americano.

Case, cantautor californiano que practica hoy día folk-rock, formó parte junto a Paul Collins de The Nerves, influyente trío aunque de fugaz trayectoria y, posteriormente, de The Plimsouls, enérgico cuarteto y piedra angular del power pop de los 80 formado a finales de los setenta y disuelto en 1984.

Desde el inicio de su carrera en solitario en 1986, Case ha publicado 14 discos en solitario en los que ha transitado entre el folk, el rock americano y el blues de raíces. Publicó en 2023 su último disco hasta la fecha Doctor Moan, que vino acompañado del documental 'A Million Miles Away', donde se repasa su trayectoria. En la actualidad, tiene listo un nuevo álbum en directo que verá la luz en 2026.

PIONERO SONIDO AMERICANA

Por su parte, Sid Griffin, natural de Kentucky, es una figura clave de la escena Americana y alt-country antes de la extensión del género. Tras fundar The Long Ryders, banda fundacional del Nuevo Rock Americano en la década de los ochenta que tras disolverse en 1987 se reunió en 2004, fundó la banda de bluegrass The Coal Porters y el proyectoWestern Electric, que solo publicó un disco.

En su faceta en solitario debutó en 1997 y desde entonces ha publicado bajo su nombre cerca de media docena de referencias en estudio y en directo. Su más reciente trabajo es el álbum The Journey From Grape To Raisin, acompañado de un EP digital en directo lanzado en julio de 2025.

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una múltiple faceta como productor, escritor y periodista musical. Es autor de cuatro libros, ha trabajado en documentales para la BBC sobre Gram Parsons, la Carter Family y Buddy Holly, y ha escrito textos para más de cuarenta reediciones de otros artistas.