El PIB de Euskadi crece un 2,3% en el conjunto del año 2025 y el empleo un 1,4% en el mismo período

BILBAO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en Euskadi en el conjunto del año 2025 se ha estimado en un 2,3% y el del empleo en un 1,4% medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, según los datos ofrecidos por Eustat - Instituto Vasco de Estadística. Por territorios históricos, ha estimado un crecimiento anual del PIB del 2,3% en Bizkaia y en Gipuzkoa, y del 2,2% en Álava.

Además, en el cuarto trimestre de 2025, el PIB de Euskadi ha registrado un crecimiento del 2,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior, y ha registrado una subida del 0,5% en relación con el trimestre precedente.

Estas estimaciones del crecimiento del PIB del último trimestre del año han confirmado las obtenidas en el avance de cuentas trimestrales, tanto en términos interanuales, como intertrimestrales, así como para el conjunto del año 2025, ha indicado Eustat.

El crecimiento interanual estimado el cuarto trimestre del año 2025 para la economía vasca, que supera la última estimación para la Zona Euro y para el conjunto de la Unión Europea así como el de la economía de Estados Unidos, se sitúa 2 décimas por debajo del crecimiento estimado para la economía española (2,6%).

OFERTA

Respecto a la oferta, todos los sectores han presentado incrementos interanuales positivos en Euskadi, tanto en el cuarto trimestre del año como en el conjunto del año 2025, excepto el sector primario, que ha reflejado un descenso del valor añadido en términos reales del 1,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior, tras un ascenso del 0,6% con respecto al tercer trimestre. En el conjunto del año, el valor añadido del sector ha descendido un 0,6%.

El valor añadido de la Industria presenta una variación interanual del 0,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone un crecimiento con respecto al trimestre precedente del 0,7%. En el conjunto del año, el valor añadido ha ascendido un 0,4%.

Por otra parte, la Industria manufacturera ha crecido a un menor ritmo en términos interanuales en el último trimestre del año, con una tasa del 0,8%, aunque en relación con el trimestre precedente el crecimiento estimado también ha sido de un 0,7%. En el conjunto del año 2025, el crecimiento se ha situado por debajo del estimado para el conjunto de la industria, en un 0,3%.

El crecimiento en el sector de la Construcción ha sido de mayor intensidad interanual, con un ascenso del valor añadido en el último trimestre de 2025 de un 4,9% en relación con el último trimestre de 2024, y de un 0,4% en relación con el tercer trimestre de 2025. Además, a lo largo del año 2025 el crecimiento del sector de la Construcción ha sido de un 3,7%.

Por su parte, la actividad global del sector Servicios en el último trimestre del año ha avanzado un 2,8% en términos interanuales y un 0,5% en términos intertrimestrales. La rama de Comercio, hostelería y transporte presenta un crecimiento de un 3,2% en relación con el mismo trimestre del año anterior y de un 0,5% con respecto al trimestre previo, con un aumento de la actividad a lo largo del año 2025 del 3,3%.

En la rama de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, con una tasa de crecimiento interanual en el cuarto trimestre de un 2,1%, el aumento del valor añadido en relación con el trimestre anterior ha sido de un 0,3%, mientras que el incremento medio del conjunto del año 2025 se ha situado en un 2,1%.

Por último, las actividades englobadas en la rama de Resto de servicios han cerrado el año 2025 con un crecimiento conjunto del 2,9% respecto al año 2024. En el cuarto trimestre de 2025, el aumento del valor añadido ha sido de un 3,0% con respecto al mismo trimestre del año anterior y de un 0,6% en relación con el trimestre precedente.

El comportamiento de los agregados sectoriales durante el cuarto trimestre de 2025 ha dado lugar a una evolución positiva del Valor Añadido, tanto en términos interanuales, con un crecimiento del 2,5%, como en términos intertrimestrales, con un ascenso del 0,5%. En el conjunto del año el crecimiento ha sido del 2,3%.

DEMANDA

En términos de demanda, el Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (privado) ha sido un 2,6% superior al estimado el mismo trimestre del año anterior, tras un incremento en relación con el trimestre precedente del 0,6%. Además, el Consumo privado durante el conjunto del año 2025 ha sido un 2,7% mayor que en el año 2024.

El Consumo público (Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas) ha presentado en el último trimestre del año un crecimiento del 2,3% en términos interanuales, lo que supone un incremento del 0,2% en relación con el trimestre anterior. En relación con el año 2024, el Consumo público ha ascendido un 1,7%.

La evolución conjunta del Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas y del Gasto en consumo final de los hogares determina un crecimiento interanual del 2,6% del Gasto en consumo final en el último trimestre del año, y eespecto al trimestre precedente, se produce un crecimiento del 0,5%. Para el conjunto del año 2025, el crecimiento estimado del consumo final ha sido del 2,5%.

INVERSIÓN

La Formación bruta de capital (inversión) alcanza este cuarto trimestre una tasa de variación interanual del 5,2%. En términos intertrimestrales la Inversión ha crecido un 0,6% y en el conjunto del año 2025 un 4,0%.

También ha sido positiva en el último trimestre la evolución de la Inversión en bienes de equipo, con una tasa de crecimiento interanual del 5,2% y una tasa intertrimestral del 0,8%, mientras que en el conjunto del año el ascenso se ha situado en un 4,3%.

En el Resto de la formación bruta de capital, más ligado a la evolución de la construcción, el crecimiento interanual se ha situado también en un 5,2%, lo que supone un crecimiento intertrimestral del 0,5%. Este tipo de inversión ha sido en el año 2025 un 3,8% superior que en 2024.

DEMANDA INTERNA SUPERIOR AL PIB

La evolución de la Demanda interna, con un crecimiento superior al del PIB, determina que la aportación del sector exterior ha sido negativa tanto en el último trimestre del año 2025 como en el conjunto del año, según los datos de Eustat.

Las Exportaciones han ascendido en el cuarto trimestre del año un 0,6% con respecto al último trimestre del año 2024m mientras que las Importaciones lo han hecho un 1,8%. En el conjunto del año, las Exportaciones han ascendido un 0,4% y las Importaciones un 1,2%.

En relación con el empleo (medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), en términos interanuales se ha estimado una variación positiva del 1,4%. Esta tasa interanual supone un crecimiento del 0,4% respecto al tercer trimestre de 2025.

La evolución interanual del empleo ha sido positiva en todas las ramas excepto en el primario, donde se ha producido un descenso del 1,5%. Los ascensos, en relación con el mismo trimestre del año anterior, se han situado en un 0,2% en Industria, en un 1,6% en Servicios y en un 2,5% en Construcción.

El número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado con respecto al trimestre anterior un 0,1% en Industria, un 0,5% en Servicios y un 1,0% en Construcción, mientras que en el sector Primario se estima un descenso intertrimestral del 0,7%.

En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, Álava y Gipuzkoa presentan una tasa interanual del 2,5% en el cuarto trimestre del año y Bizkaia del 2,4%. En relación con el trimestre precedente, los avances del PIB se sitúan en el 0,4% en Álava, en el 0,5% en Bizkaia y en el 0,6% en Gipuzkoa. En el conjunto del año 2025, el PIB ha avanzado un 2,2% en Álava y un 2,3% en Bizkaia y en Gipuzkoa.