El PIB vasco aumenta un 2,2 % en el segundo trimestre de 2025 y se crean más de 14.000 puestos de trabajo

En relación con el primer trimestre del año, el PIB ha ascendido un 0,5% y el empleo un 0,3%

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi ha avanzado un 0,5% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre de 2025, tras un crecimiento interanual del 2,2%. El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha ascendido en el segundo trimestre del año un 0,3%, en relación con el primer trimestre del año, lo que supone un crecimiento en términos interanuales de un 1,4%, esto es, un total de 14.035 puestos de trabajo netos más que el segundo trimestre del año anterior, según datos elaborados por Eustat.

Estas estimaciones del segundo trimestre del año, que incorporan toda la información económica coyuntural disponible en el momento de su elaboración, corroboran las estimaciones del PIB y del empleo obtenidas en el Avance de las Cuentas trimestrales de Eustat del pasado 16 de julio, tanto en crecimiento intertrimestral como interanual.

Además, se han reestimado todos los trimestres de los años 2023 y 2024 para garantizar la coherencia con los nuevos valores de los agregados anuales elaborados en las Cuentas económicas de Eustat.

El crecimiento interanual estimado en el segundo trimestre de 2025 del PIB de Euskadi (2,2%), se sitúa por encima de la última estimación realizada para la economía de la Zona Euro (1,5%), así como para el conjunto de la Unión Europea (1,6 %). En el Avance de la Contabilidad nacional trimestral de España del 29 de julio, por su parte, se estimó un crecimiento interanual para el conjunto del Estado del 2,8%.

Desde el punto de vista de la Oferta, la evolución del valor añadido ha sido positiva en términos interanuales (segundo trimestre de 2025 respecto al segundo trimestre de 2024) en todos los sectores económicos, excepto en el sector primario.

El sector Primario ha registrado un descenso en su valor añadido en términos reales del 0,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior, aunque respecto al trimestre precedente ha avanzado un 0,2%.

En el sector de la Industria, el valor añadido en términos interanuales ha ascendido un 0,1%, aunque la Industria manufacturera se ha mantenido en el mismo nivel que el segundo trimestre del año anterior. En relación con el primer trimestre de 2025, tanto el conjunto de la Industria como la Industria manufacturera se han contraído un 0,3%.

El sector de la Construcción presenta en el segundo trimestre de 2025 un incremento interanual del valor añadido en términos reales del 3,1%, tras un avance con respecto al trimestre precedente de un 1,3%.

La actividad global del sector Servicios se ha expandido un 2,8% respecto al mismo trimestre del año 2024, lo que supone un aumento en su valor añadido de un 0,7% en relación con el primer trimestre del año.

El comportamiento de los Servicios durante este último trimestre ha sido positivo en las tres ramas desagregadas. La rama de Comercio, hostelería y transporte ha registrado un ascenso de su valor añadido del 3,3% sobre el segundo trimestre del año anterior, tras un aumento del 0,6 % en relación con el trimestre precedente.

El crecimiento interanual ha sido también significativo en la rama de Resto de servicios, que engloba actividades tales como inmobiliarias, profesionales, científicas y técnicas, así como financieras y de seguros, con una tasa de crecimiento del 2,7% en términos interanuales. En relación con el trimestre anterior, el incremento ha sido del 0,8%.

En la rama de Administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, tras avanzar un 0,7% en relación con el trimestre precedente, el crecimiento del valor añadido respecto al observado el segundo trimestre del año 2024 se ha situado en el 2,1%.

El comportamiento interanual de los agregados sectoriales ha originado un incremento interanual en el Valor añadido de Euskadi de un 2,1% en el segundo trimestre de 2025, situándose un 0,5% por encima del observado el trimestre precedente.

Desde el lado de la Demanda, los crecimientos han sido también generalizados. El Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH (Consumo privado) presenta un incremento interanual del 2,9%, tras un ascenso con respecto al trimestre precedente de un 0,9%.

El Gasto en consumo final de las Administraciones Públicas (Consumo público) ha aumentado en relación con el mismo trimestre del año 2024 un 0,2 %, situándose, de hecho, un 0,8% por debajo del estimado para el trimestre precedente.

La evolución conjunta del consumo público y del privado determina un aumento interanual del Gasto en consumo final del 2,3% que, en relación con el primer trimestre del año, implica un crecimiento del 0,5%.

En la Formación bruta de capital (Inversión), la expansión interanual se ha situado en un 3,5%, tras un avance del 2,1% en relación con el trimestre precedente. La inversión en Bienes de equipo ha registrado un ascenso del 4,0% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que supone un ascenso en términos intertrimestrales de un 2,3%.

En el Resto de formación bruta de capital, más ligado a la evolución de la construcción, el crecimiento interanual se ha situado en un 3,2%, tras estimarse un ascenso con respecto al trimestre precedente del 1,9%.

La Demanda interna, compuesta por el Gasto en consumo final y la Formación bruta de capital, ha experimentado en el segundo trimestre del año un crecimiento interanual del 2,6%. Este crecimiento se sitúa por encima del estimado para el conjunto del PIB (2,2%), por lo que la aportación del Sector exterior ha sido negativa durante el primer trimestre del año.

Las Exportaciones de bienes y servicios han ascendido un 0,8% en términos interanuales, con menor intensidad que las Importaciones, que han sido un 1,4% superiores a las observadas el segundo trimestre del año anterior. El saldo exterior, por consiguiente, ha contribuido de forma negativa a la evolución interanual del conjunto de la economía de Euskadi durante el segundo trimestre de 2025.

EMPLEO

Respecto a los niveles de empleo (medido en Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo), el conjunto del empleo ha crecido un 1,4% en relación con el segundo trimestre del año 2024, tras un ascenso del 0,3% con respecto al trimestre precedente.

El sector Primario presenta un descenso en el empleo del 0,1% en relación con el segundo trimestre del año 2024, con un descenso en términos intertrimestrales también del 0,1%. En la Industria, la creación interanual de puestos de trabajo se sitúa en el 0,2%, lo que supone un nivel de empleo un 0,2% inferior que en el trimestre precedente.

En la Construcción, la evolución del empleo ha sido positiva, tanto en términos interanuales (ascenso del 1,9%) como en términos intertrimestrales (ascenso del 0,5%). Por último, en el sector Servicios el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo ha aumentado un 1,8 % en términos interanuales, tras avanzar un 0,4% en términos intertrimestrales.

TERRITORIOS

En cuanto a la evolución del PIB por Territorios Históricos, en el segundo trimestre de 2025 Álava presenta un crecimiento interanual del 2,0%, Bizkaia del 2,2% y en Gipuzkoa el ascenso alcanza el 2,3%. En relación con el trimestre precedente, el crecimiento ha sido del 0,6% en Álava y en Bizkaia y en Gipuzkoa del 0,5 %.

Para concluir, el Instituto Vasco de Estadística ha señalado que la difusión de los datos definitivos para 2023 y avance 2024 de las Cuentas económicas anuales de Eustat ha supuesto que las estimaciones del PIB de la Euskadi mejoren tres décimas cada año, siendo las últimas estimaciones de crecimiento del 3,0% para 2023 y del 2,5% para 2024 en volumen encadenado.