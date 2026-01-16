El PIB vasco creció un 2,3% en 2025 y el empleo un 1,4%, con la creación de 14.000 nuevos puestos de trabajo

Archivo - Vista del paseo de la ría en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Euskadi ha crecido un 2,3% en el año 2025 respecto a 2024 y el empleo ha experimentado el pasado ejercicio un incremento interanual del 1,4%, lo que implica la creación de alrededor de 14.000 puestos de trabajo, según las estimaciones del Avance de cuentas económicas trimestrales realizadas por Eustat.

En concreto, el cuarto trimestre del año 2025 se cerró con un crecimiento del PIB vasco del 2,4% en relación al mismo trimestre de 2024 y un 0,5% con relación al trimestre anterior.

Por su parte, el empleo en el último trimestre del año ascendió un 1,4% respecto al mismo trimestre del año anterior y un 0,4% con respecto a los tres meses precedentes. En total, se estima que se han creado 14.000 nuevos puestos de trabajo a lo largo de 2025.

Del análisis de la información coyuntural disponible en el momento de elaboración de este Avance, se deriva que el valor añadido ha crecido durante el año 2025 con menor intensidad que durante el año anterior debido a la "desaceleración" observada en el sector primario y en la industria.

El próximo 6 de marzo, Eustat publicará las estimaciones desagregadas del PIB y del empleo en sus Cuentas económicas trimestrales del cuarto trimestre de 2025, tras incorporar la información económica coyuntural no disponible en el momento de elaboración de este Avance.