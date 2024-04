Piden que no se distraiga con comida a los perros guía de la ONCE en Euskadi

Zaragoza.- La ONCE pide no distraer con alimentos a los perros guía

SAN SEBASTIÁN, 22 Abr.

La ONCE en Euskadi ha pedido que no se distraiga con comida a sus 25 perros guía que acompañan a personas invidentes o con discapacidad visual grave en la comunidad autónoma vasca.

La organización ilustrará cinco millones de cupones este miércoles, Día del Perro Guía, bajo el lema 'No les de comida, solo come la suya', donde un dibujo muestra cómo una persona ofrece un trozo de pan a un perro guía mientras la persona ciega habla por teléfono.

En un comunicado, la ONCE ha señalado que actualmente en Euskadi son 12 los perros guía en activo en Bizkaia, 10 en Gipuzkoa y otros 3 en Álava, mientras que a nivel estatal son 944.

Las personas a las que acompañan han reivindicado que no se les ofrezca ningún tipo de comida a estos perros, ya que "pueden tener alguna intolerancia alimentaria y se les puede provocar un problema digestivo que perjudique su salud y bienestar, además de alterar el apoyo diario que le brinda a la persona ciega a la que acompaña".

Desde la ONCE han recordado que "cada perro guía tiene su propia alimentación basada en sus necesidades" y han incidido en que "existen alimentos adecuados y muy sabrosos para el ser humano que son perjudiciales, e incluso tóxicos, para los perros".

Las mismas fuentes han subrayado "la importancia de no distraer su atención de estos canes mientras caminan junto a una persona ciega, una acción que realizan gustosamente, pero que requiere de su concentración para garantizar su seguridad".

Además, desde la ONCE han pedido a aquellas personas que tienen perros de compañía que no los dejen sueltos si hay un perro guía cerca, y los mantengan siempre controlados a su lado.

También ha recordado que las personas usuarias de perro guía tienen reconocido legalmente, en toda España, el derecho de acceder, acompañadas del mismo, a todos los lugares, espacios, establecimientos y transportes públicos o de uso público.

La escuela de Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG), creada hace más de 30 años, está ubicada en Boadilla del Monte (Madrid) y cuenta con 110.000 metros cuadrados donde se cría, aloja y cuida a los chachorros de perro guía, se les entrena y disponen de clínica veterinaria. Estas instalaciones también disponen de albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los usuarios.

En su trayectoria la Fundación ONCE del Perro Guía ha facilitado más de 3.500 perros a las personas ciegas o con discapacidad visual grave. Las razas más utilizadas son labrador retriever, el cruce de esta con golden retriever y caniche Gigante como perro hipoalergénico, y pastor alemán.