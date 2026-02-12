Pintxana protagoniza el colorido y abarrotado txupinazo de inicio de los Carnavales de Tolosa (Gipuzkoa)

Archivo - Carnaval de Tolosa el pasado año. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pintxana Txaranga, Kabi Alai Kuttuna de este año, ha protagonizado el txupinazo que da inicio a los Carnavales de la localidad guipuzcoana de Tolosa en una abarrotada y colorida plaza del Ayuntamiento que ha reunido a cientos de personas con las tradicionales chilabas carnavaleras.

La sociedad Kabi Alai ha querido reconocer este año a la "más popular de las charangas", que con su "carácter abierto" es "cantera de muchos carnavaleros y músicos".

Fundada en 1940 por un grupo de carniceros de Tolosa y que en la actualidad está integrada por unas 150 personas, Pintxanaga Txaranga ha dado el pistoleztazo de salida a los Carnavales tolosarras en este soleado Jueves Gordo que ha reunido a cientos de personas, sobre todo jóvenes, luciendo las tradicionales y coloridas chilabas carnavaleras.

Antes del txupinazo que da inicio a seis días de fiesta y en el que han dado lectura al pregón, Pintxana Txaranga ha recibido el premio Kuttuna de manos de la sociedad Kabi Alai. A partir de este mediodía txarangas, vaquillas, pintxos de txistorra, payasos y el ritmo del 'Sasikoipatsu' llenan las calles de Tolosa.

Por la tarde se desarrollará una de las novedades de este año, la kalejira de narices rojas liderada por Pirritx eta Porrotx que partirá a las 16.45 horas desde el puente de Berazubi. Después los payasos actuarán en Isabelita Gunea, el espacio dirigido especialmente a los más jóvenes.

Además, a las 16.30 horas tendrá lugar la primera sesión de vaquillas en la plaza de toros amenizada por Pintxana y Kabi-Alai, que después harán un pasacalles. A las 19.00 horas, será el turno de la tamborrada del Aurrera Kirol Elkartea desde la calle Santa María.

Desde las 22.00 horas, la zona de txosnas de Plaza Berria acogerá conciertos de Ahantzi Erromeria, Bad Sound y DJ Eo, mientras que las txarangas seguirán animando las calles durante la madrugada.

El domingo, día de Zaldunita, se podrá ver otra de las novedades de esta edición, ya que la bajada de txarangas después de los toros, este año se realizará desde Nafarroa Etorbidea para evitar aglomeraciones en torno a las carrozas en San Francisco, por donde bajarán el resto de días. Como cada año, se reforzarán los servicios de cara a las fiestas, que desde el Ayuntamiento invitan a disfrutar "desde el respeto".