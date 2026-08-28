La pirotecnia italiana Máxima Firewor cierra este viernes el concurso de fuegos artificiales de la Aste Nagusia bilbaína

Fuegos artificiales en Aste Nagusia de Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pirotecnia italiana Máxima Firewor cerrará este viernes, 28 de agosto, a las 22.30 horas, el XXXIV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Villa de Bilbao.

Con sede en Bitonto, en Bari, ubicada en la región de Apulia, Máxima Firewor ha participado en los circuitos europeos de pirotecnia de alto nivel.

Antes de Máxima Firewor, han desfilado por la actual edición del concurso de fuegos artificiales, Pirotecnia Reyes, de México; Vulcano (Madrid); la compañía Di Matteo Fireworks, de Italia; la gallega Pirotecnia Xaraiva; la alemana Tof Feuerwerk y la uruguaya Supernova Pirotecnia.

El sábado, fuera de concurso y como colofón, una exhibición de la pirotecnia Valacea, de Álava, pondrá punto y final a los fuegos de esta edición de Aste Nagusia.