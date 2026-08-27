La Pirotecnia Reyes, de México, llenará el cielo de color este jueves de Aste Nagusia bilbaína

Fuegos artificiales en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Pirotecnia Reyes, de México, será la encargada de llenar el cielo de Bilbao de color durante la noche de este jueves, sexta jornada de Aste Nagusia. La actuación se iniciará, como es habitual, a las 22.30 horas.

Originaria del Estado de México, la Pirotecnia Reyes es una de las empresas de fuegos artificiales artesanales más prestigiosas de México. Hasta la fecha ha resultado vencedora en certámenes internacionales celebrados en Portugal, Alemania, Italia o Brasil.

La actuación de Pirotecnia Reyes ha sido precedida por la de Vulcano (Madrid); la compañía Di Matteo Fireworks, de Italia; la gallega Pirotecnia Xaraiva; la alemana Tof Feuerwerk y la uruguaya Supernova Pirotecnia.

Este próximo viernes, 28 de agosto, cerrará el concurso Máxima Fireworks, de Italia. El sábado, ya como exhibición, pondrá punto y final a los fuegos de esta edición de Aste Nagusia la pirotecnia Valacea, de Álava.

Todas ellas competirán por hacerse con los premios del Público y del Jurado del concurso de fuegos. Las votaciones populares podrán hacerse a través de la aplicación oficial "Bilbao Aste Nagusia 2026" o mediante los cupones que se publicarán durante la Semana Grande en El Correo.