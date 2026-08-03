Las piscinas municipales de Vitoria-Gasteiz reciben 438.288 personas desde mayo, superando los datos del verano pasado

VITORIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Gamarra y Mendizorrotza de Vitoria-Gasteiz han alcanzado 438.288 usuarios desde que abrieron sus puertas el pasado 22 de mayo, por lo que han acudido 23.147 personas más que el año pasado, según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa en un comunicado.

Debido a la sucesión de jornadas calurosas, el número de asistentes ha superado en dos meses y medio la cifra de 415.141 personas del pasado año en el mismo periodo, por lo que "se consolidan como espacios que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía", según ha indicado la concejala de Deporte, Ana López de Uralde.

Los datos recogidos hasta el pasado domingo indican que 288.531 personas han disfrutado de las instalaciones de Mendizorrotza, mientras que Gamarra ha recibido 149.757 visitantes, por lo que ha superado también los 124.587 del verano pasado.

Las jornadas de mayor afluencia han coincidido con los días de temperaturas más elevadas. Así, el pasado 22 de junio, cuando los termómetros alcanzaron los 38,3 grados centígrados Mendizorrotza recibió 9.036 personas.

Hasta el próximo 6 de septiembre la piscina de Gamarra estará abierta, mientras que la de Mendizorrotza cerrará sus puertas el próximo 13 de septiembre.