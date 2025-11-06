El plan informático foral absorbe 44,5 millones del presupuesto del Departamento de Hacienda y Finanzas de Bizkaia

BILBAO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada Foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha presentado este jueves en las Juntas Generales el proyecto de presupuesto de este departamento para 2026, que asciende a 164,33 millones de euros, un 3,07% más que en 2025, de los que 44,5 millones irán destinados al plan informático foral.

Este presupuesto está orientado a llevar a cabo la revisión del sistema tributario de Bizkaia, consolidar el refuerzo de la asistencia a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a través de los canales presencial, telefónico y digital, y, finalmente, desarrollar los diferentes sistemas de gestión tributaria y lucha contra el fraude fiscal implementados por esta Hacienda Foral.

La partida más relevante del presupuesto de 2026 es la de las remuneraciones del personal, que representan el 56,67% del total de gastos. Esta partida, de 93,1 millones de euros, se incrementa un 2,09% respecto al presupuesto de 2025.

Destacan también los 44,5 millones de euros destinados al plan informático foral, que recoge los servicios que presta Lantik al departamento de Hacienda y Finanzas, y que representan el 27,07% del total del presupuesto, con un incremento del 8,21%. En este apartado se engloban los desarrollos informáticos que requiere Batuz, la gestión del IRPF y de otros impuestos, Hacienda en sede o los intercambios de información con otras administraciones tributarias.

Itxaso Berrojalbiz también ha destacado los 7,9 millones de euros destinados al servicio de atención a las personas contribuyentes que presta Zugaztel a través del canal telefónico, o los 2,6 millones dirigidos a las labores de mantenimiento y actualización del catastro de Bizkaia, lo que "refuerza, un año más, la prioridad que otorga el departamento a la atención ciudadana".

Asimismo, ha resaltado el "esfuerzo" que realiza el departamento de Hacienda y Finanzas en el estudio y difusión del Concierto Económico, destinando 159.000 euros a las actividades desarrolladas por EHU y la Universidad de Reno, así como por la asociación Ad Concordiam, sin olvidar la consolidación de la apuesta por el módulo de educación tributaria dirigida al alumnado de los centros escolares de Euskadi.

El presupuesto del departamento de Hacienda también contempla 650.000 euros para coordinar e impulsar proyectos estratégicos, al objeto de atraer fondos para la financiación de actuaciones clave para el Territorio o becas de especialización europeas.