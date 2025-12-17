El Plan de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032 prevé una inversión de 1.600 millones en ocho años

Archivo - Hospital de Basurto - EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'Plan de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032' del Gobierno Vasco, presentado este miércoles por el Lehendakari, Imanol Pradales y el consejero de Salud, Alberto Martínez, prevé una inversión de 1.600 millones de euros en los próximos ocho años en mejora de infraestructuras, equipamiento y tecnología.

Este Plan, que ha sido presentado en el Hospital Universitario de Álava (HUA), en Vitoria-Gasteiz, arrancará en 2026, y entre otras actuaciones, prevé importantes reformas en los hospitales de Basurto, en Bilbao, Galdakao (Bizkaia) y Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz).

También contempla proyectos estratégicos como el nuevo hospital de Tolosa, el Centro de Alta Resolución de Durango, el acceso a la protonterapia para el tratamiento contra el cáncer, o los nuevos centros de salud de Laguardia, Oinaurre (Irun), Lazkao, Elgoibar y Urduliz.

