El Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 de Euskadi contará con 215 máquinas quitanieves, 7 grúas y 130 vehículos de apoyo

Agentes de la Ertzaintza realiza tareas de apoyo en la autopista nevada. - IREKIA

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 presentado por el Gobierno vasco dispondrá de 215 máquinas quitanieves de las diputaciones forales y autopistas, las mismas que el anterior, siete grúas pesadas para la retirada de vehículos de gran tonelaje y otros 130 vehículos de apoyo en tareas de coordinación y vigilancia, a las que se sumarán las patrullas de tráfico de la Ertzaintza.

Según ha explicado el Departamento de Seguridad, en la elaboración y desarrollo del Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 participan de forma coordinada diferentes instituciones y concesionarias de autopistas que movilizan sus recursos en función de las previsiones meteorológicas y del impacto que se produzca en las carreteras de Euskadi.

Este Plan, ha precisado, es una herramienta de coordinación que se activará en fase de seguimiento e información cuando la cota de nieve descienda de los 1.000 metros de altitud y en fase operativa cuando la cota descienda de los 700 metros y el volumen de precipitación pueda dificultar la circulación.

El Plan de Vialidad Invernal 2026-2027 mantiene el mismo número de medios del año pasado. Así, se dispondrá de un total de 215 máquinas quitanieves de las diputaciones forales y autopistas; siete grúas pesadas, situadas en puntos estratégicos, para la retirada de vehículos de gran tonelaje y otros 130 vehículos que servirán de apoyo para las tareas de coordinación y vigilancia, a las que se sumarán las patrullas de las unidades territoriales de tráfico de la Ertzaintza, cuyo número se verá reforzado y podrá ser complementado por los recursos de las comisarías.

Además, según ha indicado Seguridad, para este invierno 2026-2027 el Plan contempla disponer de 28.500 toneladas de sal y 775.000 litros de salmuera.

NOVEDADES

La campaña de vialidad invernal de este año incorpora varias novedades. En primer lugar, la finalización, el pasado mes de mayo, de las obras de renovación de los túneles de la A-15, que conecta Gipuzkoa con Navarra a través de Leitzaran, permite recuperar la plena operatividad de esta vía y adaptar los dispositivos de vialidad invernal a las nuevas condiciones de circulación.

Por otra parte, la modificación del Reglamento General de Circulación, recogida en el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, y en vigor desde el pasado 1 de octubre, introduce nuevas obligaciones para la conducción en autopistas y autovías cuando la nieve dificulte la circulación.

En estas circunstancias, ha recordado la Consejería de Seguridad, estará prohibido adelantar y los vehículos deberán circular por el carril situado más a la derecha. En los tramos con tres o más carriles por sentido también podrá utilizarse el carril contiguo, mientras que los restantes deberán permanecer libres para facilitar el paso de los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

Asimismo, a partir de este miércoles, 11 de noviembre, las Diputaciones Forales de Álava y Bizkaia asumen la gestión directa de sus respectivos tramos de la autopista AP-68, tras la finalización de la concesión. Este cambio supondrá que ambas instituciones se encarguen directamente de ejecutar las actuaciones previstas en el Plan de Vialidad Invernal en los tramos de su competencia.

ACTIVADO NUEVE VECES

El pasado invierno (2025-2026) la fase de seguimiento e información del Plan se activó en nueve ocasiones, seis más que en el ejercicio 2024-2025. La fase operativa, por su parte, se activó en dos de esas nueve ocasiones. Se trata de la cifra de activaciones operativas más alta que se ha registrado hasta el momento desde el invierno de 2017-2018 en el que se registraron 17 activaciones en total y que en diez de ellas hubo que activar la fase operativa.

En la temporada invernal 2025-2026 se ha producido un cambio de tendencia en el número de episodios invernales registrados en Euskadi, tras varios años de descenso continuado, ha apuntado Seguridad.

No obstante, ha indicado, este incremento no ha tenido consecuencias significativas para la circulación, dado que la mayoría de los episodios se han concentrado en cotas superiores a los 700 metros de altitud, afectando principalmente a carreteras de montaña y sin apenas repercusión en la red viaria principal.