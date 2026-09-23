Planas afirma que el Gobierno trabaja en medidas de alivio a la flota pesquera por el alza del gasóleo

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este miércoles que el Gobierno está trabajando en medidas de alivio a la flota pesquera por la subida del precio del gasóleo, que está generando un "coste suplementario muy notable".

En su intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Planas ha recordado que los barcos pesqueros gastan, como media general, el 50% de sus insumos en batería de gasóleo.

Planas respondía así a las exigencias planteadas durante la sesión de control por el diputado del PNV Joseba Andoni Agirretxea, quien ha alertado de la severa crisis que atraviesa el sector y ha puesto como ejemplo la situación de los pescadores de su localidad natal: "La flota de Ondarroa está amarrada. Está amarrada porque salir a la mar ya no compensa".

Agirretxea ha remarcado que para la gente del mar quedarse en puerto es una de las situaciones "más difíciles y más duras", y ha advertido de que el precio del combustible pone en riesgo la viabilidad de la actividad.

Por ello, ha calificado de insuficientes las ayudas actuales y ha solicitado formalmente que se refuercen basándose en el consumo real de cada embarcación, argumentando que aplicar el límite de 20 céntimos sobre un consumo de referencia fijado administrativamente -habitualmente inferior al real- reduce de forma significativa la compensación efectiva que recibe cada barco.

El diputado jeltzale ha subrayado que la problemática del precio del gasóleo "no desaparecerá en una semana" y ha instado al Ejecutivo a prorrogar el marco de apoyos tomando como referencia a Francia, país que ha confirmado una ayuda al surtidor de 35 céntimos por litro hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, Agirretxea ha enmarcado la escalada del carburante en un escenario de presión prolongada que el sector pesquero viene soportando desde hace años, caracterizado por la falta de relevo generacional, el incremento generalizado de costes, la política de descartes, la sobrecarga burocrática y las decisiones regulatorias adoptadas en Bruselas que impactan directamente en la operativa de la flota.

Por todo ello, ha reclamado a Planas que asuma su responsabilidad para defender los intereses de la flota española en Europa y garantizar el futuro de la actividad pesquera.

"El riesgo no es sólo que los barcos estén amarrados ahora, el riesgo es que algunos amarren para no volver", ha concluido el representante del PNV.